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18 сентября 2020, пятница, 05:30 926
Транспорт 2020-09-18T05:30:01+03:00
Українські Новини
На новых Renault украинского производства будут машинокомплекты из России

На новых Renault украинского производства будут машинокомплекты из России

Кира Молчанова
Россия, Renault, Запчасти, ЗАЗ, Groupe Renault
ЗАЗ. Фото: autonews.ua
ЗАЗ. Фото: autonews.ua

Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) начинает производство автомобилей Renault для украинского рынка из машинокомплектов московского завода компании Groupe Renault (Франция).

Об этом говорится в сообщении Groupe Renault, передают Українські Новини.

"Серийное производство Renault Arkana для украинского рынка налажено на заводе ЗАЗ из машинокомплектов, которые поставляются с московского завода Groupe Renault. Весь техпроцесс проходит с учетом стандартов и требований к производству и контролю качества группы Renault", - говорится в нем.

Согласно сообщению, рекомендованная цена на новый купе-кроссовер Renault Arkana стартует от 467,9 тыс. гривен.

Кроме того, по программе "Renault Бонус плюс", которая сочетает кредит и сервисный контракт на 5 лет, скидка на авто может составить до 45 тыс. гривен.

"Мы верим, что новый внедорожник Renault Arkana, сделанный в Украине, оправдает ожидания автомобилистов и будет пользоваться большой популярностью. Производство автомобилей Renault – первый проект такого уровня в Украине после длительного перерыва. Мы очень гордимся тем, что именно ЗАЗ стал партнером ведущего мирового автопроизводителя", - сообщил глава правления АО "ЗАЗ" Николай Евдокименко.

В то же время других подробностей по проекту "УкрАВТО" пока не разглашает.

Как сообщали Українські Новини, 10 сентября ЗАЗ официально сообщил о начале производства автомобилей Renault для местного рынка на своих мощностях в Запорожье.

В марте "УкрАвто" провела аудит с Groupe Renault по производству автомобилей на базе ЗАЗ.

Groupe Renault - транснациональная группа, производит автомобили марок Renault, Dacia, Renault Samsung Motors, Alpine, LADA.

В июле 2020 года по сравнению с июлем прошлого года продажи новых легковых автомобилей увеличились на 10% до 8,4 тыс. единиц.

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