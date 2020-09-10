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10 сентября 2020, четверг, 10:57 1508
Экономика 2020-09-10T11:45:02+03:00
Українські Новини
ЗАЗ провел модернизацию и начинает производство моделей концерна Renault

ЗАЗ провел модернизацию и начинает производство моделей концерна Renault

Валерия Драгомирова

ЗАЗ и Groupe Renault достигли соглашения о производстве автомобилей французского концерна для внутреннего рынка Украины. Автомобили будут производить на мощностях завода в Запорожье.

Перед началом проекта ЗАЗ произвел масштабную модернизацию - теперь предприятие полностью соответствует международным стандартам качества Groupe Renault. На украинском заводе развернута система "Alliance Production Way" (APW), согласно которой автомобили группы Groupe Renault собираются в более, чем 130 странах.

Подробности сотрудничества пока не сообщаются, однако пресс-служба предприятия обещает в ближайшее время презентовать информацию о модельном ряде, объемах производства и рынках сбыта.

"Мы гордимся тем, что реализуем этот проект, который создаст новые рабочие места и будет способствовать развитию отечественного автопрома. Локализованная сборка позволяет нам оставаться в непосредственной близости от наших клиентов и адаптировать предложение и сервис к потребностям рынка», - прокомментировал Николай Евдокименко, Председатель Правления ЗАЗ. Руководство предприятия считает, что партнерство с ведущим мировым автопроизводителем - лишь первый шаг на пути восстановления важной для страны отрасли.

Макс Миссана, управляющий директор Groupe Renault Export Регион Евразия: "Украинский рынок имеет для нас высокий потенциал, благодаря своему местоположению и растущему интересу к новым автомобилям. Группа Renault имеет сильные позиции в Украине и сохраняет свое лидерство на рынке. Этот проект означает, что мы и наши партнеры уверены в том, что бренды "Сделано в Украине" будут на том же уровне качества, что и продукция других заводов Группы Renault".

Запорожский Автомобилестроительный Завод – крупнейший производитель автомобилей в Украине. Предприятие способно полномасштабно производить легковые автомобили, легкую коммерческую технику, грузовые автомобили и автобусы. В период кризиса, когда линии по производству легковых автомобилей были законсервированы, ЗАЗ наладил производство сразу нескольких моделей автобусов, пользующихся успехом в странах Европы и соответствующих всем требованиям ЕС. Также в разные годы ПАО «ЗАЗ» сотрудничал з Daimler AG, Opel, GM, KIA, Chery. За  два десятилетия с конвейера предприятия сошло более 1 000 000 единиц автомобильной техники.

Groupe Renault – занимается производством автомобилей с 1898 года и представлена на рынках 134 стран. В 2019 году группа реализовала 3,8 млн. автомобилей. Владеет брендами: Renault, Dacia, Renault Samsung Motors, Alpine. С 2017 года Renault Groupe Renault мажоритарный акционер «АВТОВАЗ» и собственник бренда LADA. Groupe Renault является частью Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance.

 

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