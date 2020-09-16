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16 сентября 2020, среда, 15:28 1288 Фото
Транспорт 2020-09-16T15:43:15+03:00
Українські Новини
Новый кросовер Renault Arkana будут производить на модернизированных мощностях ЗАЗ

Новый кросовер Renault Arkana будут производить на модернизированных мощностях ЗАЗ

Сергей Паламаренко
ЗАЗ, Николай Евдокименко, Renault Arkana
Renault Arkana. Фото: renault.ua
Renault Arkana. Фото: renault.ua

Купе-кросовер Renault Arkana, по мнению создателей, приятно удивит украинских водителей. Современный дизайн, экономичный двигатель, полный привод и высокий клиренс – заинтересует покупателей, которые мечтают о доступном, новом автомобиле. Производиться Renault Arkana будет на модернизированных мощностях Запорожского автомобильного завода (ЗАЗ).

Об этом сообщило информационное агентство УНИАН.

В 2019 году линии ЗАЗ по выпуску легковых машин были законсервированы, предприятие находилось в тяжелом положении. В 2020 году ситуация кардинально изменилась - по запросу Groupe Renault на предприятии произвели масштабную модернизацию производственных мощностей. На ЗАЗ развернута система контроля качества производства Alliance Production Way (APW), в соответствии с которой автомобили группы Groupe Renault собираются в более, чем 130 странах. "Произведенные в Украине автомобили будут европейского качества", - пообещали на предприятии.

Renault Arkana - кросовер компании Renault, модель 2019 года. Автомобиль создан на модернизированной платформе В0, является родственником Renault Duster. Renault Arkana оснащается абсолютно новым турбо двигателем TCe150 объемом 1,33 л турбо (150 л.с., крутящий момент – 250 hm) и бензиновым атмосферным двигателем SCe114, объемом 1,6 л (мощность 114 л.с., крутящий момент – 156 hm). В паре с ними будет предлагаться механическая или автоматическая трансмиссии. Комплектация с автоматической трансмиссией будет оснащена полным приводом. У автомобиля отличный клиренс - 205 мм и удобные углы корпуса.  Расход топлива город/трасса - 9,1/6,1 л на 100 км. Разгон до 100 км/ч за 10,5 с. У  Renault Arkana огромный багажник объемом в 508 литров, современный фары, удобная центральная консоль, возможность синхронизации автомобиля со смартфоном, защита двигателя - и множество других опций. Автомобиль представлен в 7 цветах.

Запуск производства моделей Renault, в Запорожье восприняли как начало возрождения украинского автомобилестроения. На ЗАЗ утверждают, что технически готовы расширить объемы производства, ориентируясь на запросы рынка.

"Производство автомобилей Renault - первый проект такого уровня в Украине после длительного перерыва. Мы очень гордимся тем, что именно ЗАЗ стал партнером ведущего мирового автопроизводителя. Сегодня предприятие располагает всеми техническими возможностями, чтобы обеспечить высокие стандарты качества автомобилей Renault и их соответствие ожиданиям автолюбителей в Украине.  Мы верим, что новый внедорожник Renault Arkana, сделанный в Украине, оправдает ожидания автомобилистов и будет пользоваться большой популярностью", - прокомментировал событие председатель правления Публичного акционерного общества (ПАО) "Запорожский автомобильный завод" Николай Евдокименко.

ПАО "Запорожский автомобилестроительный завод" – крупнейший производитель автомобилей в Украине. Предприятие способно полномасштабно производить легковые автомобили, легкую коммерческую технику, грузовые автомобили и автобусы. В разные годы ЗАЗ сотрудничал з Daimler AG, Opel, GM, KIA, Chery. За два десятилетия с конвейера предприятия сошло более 1 000 000 единиц автомобильной техники.

Groupe Renault – занимается производством автомобилей с 1898 года и представлена на рынках 134 стран. В 2019 году группа реализовала 3,8 млн автомобилей. Владеет брендами: Renault, Dacia, Renault Samsung Motors, Alpine. С 2017 года Groupe Renault является мажоритарным акционером "Автоваза" и собственником бренда Lada. Groupe Renault является частью Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance.

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