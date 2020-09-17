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  • В ООН хотят призвать мир к глобальному прекращению огня из-за опасности коронавируса
17 сентября 2020, четверг, 19:48 196
Мир 2020-09-17T21:00:02+03:00
Українські Новини
В ООН хотят призвать мир к глобальному прекращению огня из-за опасности коронавируса

В ООН хотят призвать мир к глобальному прекращению огня из-за опасности коронавируса

Константин Долгий
ООН, Антониу Гутерриш, Организация объединенных наций, Пандемия коронавируса
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Фото: wikipedia.org
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Фото: wikipedia.org

В то время как в Катаре состоялись исторические мирные переговоры между представителями Афганистана и движения "Талибан", в Организации объединенных наций (ООН) хотят 22 сентября обратиться ко всему миру с призывом прекратить любые боевые действия до конца года из-за ситуации с эпидемией коронавируса.

Соответствующее заявление сделал Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, слова которого приводит пресс-служба ООН, передают Українські Новини.

Гутерриш назвал пандемию коронавируса нового типа SARS-CoV-2 угрозой глобальной безопасности номер один. По этой причине, уже в следующий вторник, 22 сентября, он намерен обратиться к мировому сообществу с призывом сплотиться перед лицом всемирной опасности и ввести глобальный режим прекращения огня до конца года.

"Мы должны использовать все возможности в предстоящие недели и сделать новый коллективный толчок к миру", — заявил Гутерриш.

В качестве примера Генсек ООН привел недавние переговоры властей Афганистана и талибов, которые Гутерриш назвал "обнадеживающими шагами к миру".

Кроме того, Гутерриш напомнил о замедлении боевых действий в Украине, Сирии, Ливии и других уголках планеты.

"Необходимо значительно расширить существующие инструменты, которые могут помочь в подавлении распространения коронавируса и спасении человеческих жизней, особенно в течение следующих 12 месяцев", — приводит пресс-служба слова Гутерриша.

С момента начала распространения коронавируса в мире было подтверждено 30,1 млн подтвержденных случаев заражения, из которых почти 950 тыс. имели летальный исход. Ежедневно в мире регистрирует несколько сотен новых случаев болезни.

Множество правительственных и частных организаций со всего мира заняты разработкой эффективной вакцины от коронавируса. По самым позитивным прогнозам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), массовую вакцинацию населения не следует ожидать ранее середины 2021 года.

Как сообщали Українські Новини, ранее в ВОЗ выразили беспокойство, которое связано с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции в странах Европы, где в последнее время фиксируют не менее 300 тыс. новых случаев еженедельно.

Кроме того, в ВОЗ объяснили, почему детям от 12 лет необходимо носить защитные маски наравне со взрослыми и как это окажет влияние на распространение коронавируса.

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