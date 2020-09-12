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12 сентября 2020, суббота, 13:19 61
Мир 2020-09-12T14:30:02+03:00
Українські Новини
В Катаре стартовали мирные переговоры между "Талибаном" и властями Афганистана

В Катаре стартовали мирные переговоры между "Талибаном" и властями Афганистана

Константин Долгий
Афганистан, Катар, Доха, Мирные переговоры, движение Талибан
Переговорный процесс между талибами и властями Афганистана. Фото: RTA Pashto / YouTube
Переговорный процесс между талибами и властями Афганистана. Фото: RTA Pashto / YouTube

Сегодня, 12 сентября, в Дохе начался мирный переговорный процесс между представителями правительства Афганистана и членами радикального исламистского движения "Талибан".

Об этом пишет издание Deutsche Welle, передают Українські Новини.

По-настоящему историческое событие последних десятилетий происходит сейчас в столице Катара. Впервые за почти 20 лет за конфликтующие стороны собрались за столом переговоров с целью обсудить вопросы урегулирования конфликта.

Как сообщают СМИ, глава правительственной делегации Абдулла Абдулла обратился к талибам с призывом немедленно прекратить огонь и перейти к реальным действиям.

Отмечается, что с момента подписания мирного договора между США и движением "Талибан" в феврале 2020 года кровопролитие в Афганистане не прекратилось. По имеющейся информации, за это время погибло не менее 12 тыс. мирных жителей и еще более 15 тыс. — получили ранения.

Известно, что участникам переговорного процесса присоединились глава Государственного департамента США Майк Помпео, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани и мулла Абдул Гани Барадар, который считается вторым по важности человеком в движении "Талибан".

Как сообщали Українські Новини, в среду 9 сентября в столице Афганистана неизвестные попытались взорвать автоколонну вице-президента Амруллы Салеха. Жертвами инцидента стали около 30 человека.

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