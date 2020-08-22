Детям от 12 лет нужно носить защитные маски, — рекомендации ВОЗ

В то время, как в Украине выросло количество заболевших COVID-19, а также резко увеличилась смертность, для предотвращения распространения коронавирусной инфекции дети с 12 лет, как и взрослые, должны носить защитные маски. Об этом говорится в обновленных рекомендациях Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает DW. Для детей от 6 до 12 лет носить маски не рекомендуется. Однако в некоторых ситуациях, когда когда нет возможности соблюдения социальной дистанции, дети могут надевать маски. Речь идет о школах, хотя, как признают эксперты, маски могут усложнять процесс обучения. Детям младшего возраста не рекомендуется носить маски, поскольку они не могут правильно надевать и снимать их самостоятельно. Кроме того, ВОЗ отмечает, что пластиковые экраны обеспечивают меньшую защиту, чем медицинские защитные маски. Как сообщали Українські Новини, в Украине объединят больницы "первой" и "второй" волны из-за роста госпитализированных. Кабинет Министров усилил карантинные ограничения для "желтой зоны" эпидемической опасности и несколько смягчил для "оранжевой".