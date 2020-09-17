За день в Киеве увеличилось количество классов, переведенных на "дистанционку"

Количество закрытых на карантин школ в Киеве осталось на уровне 5, переведенных на дистанционное обучение классов увеличилось на 25 до 298 по сравнению с 16 сентября.

Об этом говорится в ответе департамента образования и науки Киевской городской государственной администрации на запрос Українських Новин.

Так, по состоянию на 17 сентября 5 школ закрыты на карантин и 298 классов переведены на дистанционное обучение.

Также в столице 1 учреждение дошкольного образования и 8 групп временно закрыты.

Сколько школ в Киеве закрыты на карантин и сколько классов переведены на дистанционное обучение. Ответ на запрос Українських Новин

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров запретил посещение школ в регионах "зеленой", "желтой", "оранжевой" зон эпидопасности распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в случае пребывания на самоизоляции 50% классов. Будет запрещаться посещение учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированного художественного образования.

Ранее сообщалось о том, что исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет рассказал, как дистанционно учиться школьникам, у которых нет компьютеров.

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