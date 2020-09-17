"Слуга народа" хочет провести заседание фракции при участии Ермака, Кулебы и Кравчука

Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия сообщил, что фракция, из состава которой вышел Александр Юрченко, намерена провести заседание при участии руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, министра иностранных дел Дмитрия Кулебы и главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия) Леонида Кравчука в понедельник, 28 сентября.

Об этом он сказал журналистам в четверг, передают Українськi Новини.

"Я думаю, что перенесем (заседание фракции), потому что следующая неделя не пленарная и в понедельник, я думаю, мы сделаем фракцию, пригласим дополнительно руководителя Офиса Президента, министра иностранных дел и господина Кравчука", - сказал он.

Арахамия уточнил, что соответствующая встреча планируется в понедельник, 28 сентября.

Как сообщали Українськi Новини, председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия допускает внесение изменений в постановление о назначении местных выборов.

Ранее партию "Слуга народа" покинул депутат Константин Касай.

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