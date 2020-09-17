В 2019 году аварийными признали больше трети водопроводов. Заменили только 2%

В 2019 году замены требовали 35,6% водопроводных сетей, фактически было заменено 2,1% из общего количества аварийных и ветхих сетей.

Об этом говорится в ответе Министерства развития общин и территорий на запрос Українських Новин.

Отмечается, что по состоянию на 15 сентября протяженность водопроводов составляет 119 790,97 км.

При подготовке к отопительному сезону 2020-2021 годов планируется заменить 1 252,2 км водопроводов, на 15 сентября фактически заменено 1 155,5 км (92,3% от плана).

Информация о протяженности ветхих и аварийных сетей по состоянию на текущий год будет доступна в 2021 году.

"В 2019 году общая протяженность водопроводных сетей в Украине составила 128 476 км, из которых в аварийном и ветхом состоянии находились и требовали замены 45 684 км или 35,6%, заменено 942 км или 2,1%", - сообщили в Минрегионе.

В 2018 году был заменен 831 км водопроводов, что составило 2,4% от потребности.

Общая протяженность сетей тогда составляла 102 759 км, в том числе 34 216 км ветхих и аварийных.

В 2017 году было заменено 784 км водопроводов, что составило 2,2% от потребности.

Общая протяженность сетей тогда составляла 104 154 км, в том числе 36 296 км ветхих и аварийных.

Как сообщали Українськi Новини, 44% теплосетей находятся в аварийном и ветхом состоянии.

16 января торгово-развлекательный центр Ocean Plaza в Киеве возобновил работу после ликвидации последствий прорыва магистрального трубопровода на ул. Антоновича в Голосеевском районе.

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