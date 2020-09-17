В аварийном и ветхом состоянии находится 44% теплосетей Украины

44% теплосетей находятся в аварийном и ветхом состоянии.

Об этом говорится в ответе Министерства развития общин и территорий на запрос Українських Новин.

"Общая протяженность тепловых сетей в стране в двухтрубном исчислении по состоянию на 15 сентября составляет 19 767,21 км, из них 19 430,36 км - теплосети, которые нужно подготовить к работе в осенне-зимний период 2020-2021 года. По состоянию на 27 июля протяженность ветхих и аварийных теплосетей в двухтрубном исчислении составляла 8 703,93 км", - сказано в нем.

По информации областных и Киевской госадминистраций, при подготовке к отопительному сезону 2020/2021 запланировано заменить 261,24 км теплосетей, по состоянию на 15 сентября заменено 238,65 км (91,4% от запланированного).

При этом в 2019 году фактически было заменено 271,98 км теплосетей (общая протяженность составляла 20,3 тыс. км), в 2018 году - 271,44 км (при общей протяженности 20,6 тыс. км), в 2017 году - 276,9 км (при общей протяженности 20,1 тыс. км).

Как сообщали Українські Новини, в конце февраля в Киеве из-за сильного дождя, и прорыва трубы образовался потоп возле метро "Сырец".

Также в январе масштабный прорыв магистрального трубопровода произошел на ул. Антоновича в Голосеевском районе Киева, подтоплен торговый центр Оcean Plaza. 13 января, в столичном Торгово - развлекательном центре Ocean Plaza вечером экстренно эвакуировали людей.

А 16 января торгово-развлекательный центр Ocean Plaza в Киеве возобновил работу после ликвидации последствий прорыва магистрального трубопровода на ул. Антоновича в Голосеевском районе.

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