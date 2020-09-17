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17 сентября 2020, четверг, 18:50 80
Экономика 2020-09-17T18:51:08+03:00
Українські Новини
В августе 2020 года в Украине произвели в 5 раз меньше автотранспорта, чем в августе 2019

В августе 2020 года в Украине произвели в 5 раз меньше автотранспорта, чем в августе 2019

Ольга Фандорина
Автобус, Укравтопром, автотранспорт, Легковые автомобили
Автобус. Фото: Николай Поворозник
Автобус. Фото: Николай Поворозник

В то время, как украинцы вдвое меньше покупали авто во время карантина, в августе 2020 года производство автотранспортных средств в Украине сократилось в 5,5 раз до 121 единицы по сравнению с августом 2019 года.

Об этом говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром", передают Українськi Новини.

В августе количество произведенных в Украине легковых автомобилей сократилось почти в 15 раз до 38 единиц; как и в прошлом году, все автомобили в этом месяце произвел завод "Еврокар".

При этом коммерческие автомобили в августе не производились.

В то же время выпуск автобусов за отчетный месяц вырос на 2,5% до 83 единиц.

Больше всего автобусов изготовил Черниговский автозавод — 30 единиц, "Черкасский автобус" выпустил 25 единиц, "Богдан" - 16 автобусов, Запорожский автомобилестроительный завод -  7 автобусов, Часовоярский автобусный завод - 5 автобусов.

Всего в январе-августе  2020 года в Украине было выпущено 2 243 автотранспортных средства, что на 47% меньше, чем за первые восемь месяцев прошлого года.

Легковых автомобилей было произведено 1 821 единицу, что на 50% меньше по сравнению с январем-августом прошлого года; коммерческих автомобилей сократилось на 65% до 28 единиц, автобусов – на 26% до 394 единицы.

Как сообщали Українськi Новини, за первую неделю карантина украинцы начали массово покупать авто. На некоторые модели спрос вырос на 112%. 


Также во время карантина новые коммерческие автомобили покупали почти в два раза меньше

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