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10 сентября 2020, четверг, 17:30 299
Судебная власть 2020-09-10T18:00:02+03:00
Українські Новини
Прокурор Львовской области Диденко уволилась

Прокурор Львовской области Диденко уволилась

Анна Рудык
Прокурор, Увольнение, Увольнение с должности, Ирина Диденко
Ирина Диденко. Фото: пресс-служба
Ирина Диденко. Фото: пресс-служба

Прокурор Львовской области Ирина Диденко уволилась с должности.

Об этом она написала в социально сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Мои полномочия прокурора Львовской области сегодня закончены", - написала она.

По словам Диденко, она сделала все, что было в ее силах.

"Спасибо Львовской области! Невероятный край с неповторимым городом Львовом с собственной, несокрушимой позицией, которая захватывает. Спасибо всем за открытое сердце, с которым приняли. В свою очередь я сделала за это время все, что было в моих силах и полномочиях, чтобы мы хоть немного приблизились к западным стандартам работы", - добавила она.

Как сообщали Українськi Новини, генеральный прокурор Ирина Венедиктова уволила бывшего генерального прокурора Святослава Пискуна с должности своего советника после того, как он написал рапорт об увольнении.

Ранее Ирина Венедиктова назначила первым замгенпрокурора Романа Говду. 

Также бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка в январе назначил Петра Бойко руководителем прокуратуры Тернопольской области.

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