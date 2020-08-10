На этой неделе "Укрзализныця" возобновляет курсирование поездов в Черновцы и Ивано-Франковск

Билеты уже скоро можно будет приобрести на сайте "УЗ" и в железнодорожных кассах.

Сообщается, что поезд №43 / 44 Ивано-Франковск – Киев отправится из Ивано-Франковска 15 августа и будет курсировать через день по нечетным дням. Из Киева – 16 августа и будет курсировать через день по четным дням.

Поезд №118 / 117 Черновцы – Киев отправится из Черновцов 13 августа и будет курсировать по вторникам, четвергам и воскресеньям. Из Киева поезд отправится 14 августа и будет курсировать по понедельникам, средам и пятницам.

"УЗ" также напоминает, что все поезда и постельное белье проходят усиленную дезинфекционную обработку до и после рейсов. Для посадки пассажиры должны быть в защитной маске, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при входе в вагон поезда.

Как сообщали Українські новини, "Укрзализныця" запускает в Карпаты новый поезд.

Также стало известно, что в Мининфраструктуры хотят вернуть в поезда наряды полиции после случая с избиением девушки.