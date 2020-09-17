Рада запретила близким лицам работать помощниками депутатов всех уровней

Вслед за разрешением электронной торговли лекарствами , Верховная Рада запретила близким лицам работать помощниками-консультантами депутатов парламента (в том числе и Автономной Республики Крым) и городских советов.

За принятие законопроекта №2203 за основу проголосовали 249 депутатов при минимально необходимых 226, в целом – 252, передают Українськi Новини.

Близкие лица – члены семьи субъекта: муж, жена, отец, мать, отчим, мачеха, сын, дочь, пасынок, падчерица, родной и двоюродный братья, родной и двоюродная сестры, родной брат и сестра жены (мужа), племянник, племянница, родной дядя, родная тетя, дед, бабушка, прадед, прабабушка, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невестка, тесть, теща, свекор, свекровь, отец и мать жены (мужа) сына (дочери), усыновитель или усыновленный, опекун или попечитель, лицо, находящееся под опекой или попечительством указанного субъекта.

Согласно пояснительной записке, этот законопроект был разработан с целью урегулирования вопросов, связанных с ограничением совместной работы близких лиц на должностях помощников-консультантов депутатов всех уровней.

Также в ней отмечается, что принятие законопроекта обеспечит совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере предотвращения конфликта интересов.

Как сообщали Українські новини, Верховная Рада приняла закон о разведке.

Также переселенцев освободили от уплаты туристического сбора.

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