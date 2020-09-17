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17 сентября 2020, четверг, 15:57 332
Верховная Рада и партии 2020-09-17T15:57:01+03:00
Українські Новини
Рада запретила близким лицам работать помощниками депутатов всех уровней

Рада запретила близким лицам работать помощниками депутатов всех уровней

Александр Савич
Верховная Рада, Депутаты, Родственники, Депутаты Рады, Депутаты горсовета
Верховная Рада запретила близким лицам работать помощниками депутатов
Верховная Рада запретила близким лицам работать помощниками депутатов

Вслед за разрешением электронной торговли лекарствами, Верховная Рада запретила близким лицам работать помощниками-консультантами депутатов парламента (в том числе и Автономной Республики Крым) и городских советов.

За принятие законопроекта №2203 за основу проголосовали 249 депутатов при минимально необходимых 226, в целом – 252, передают Українськi Новини.

Близкие лица – члены семьи субъекта: муж, жена, отец, мать, отчим, мачеха, сын, дочь, пасынок, падчерица, родной и двоюродный братья, родной и двоюродная сестры, родной брат и сестра жены (мужа), племянник, племянница, родной дядя, родная тетя, дед, бабушка, прадед, прабабушка, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невестка, тесть, теща, свекор, свекровь, отец и мать жены (мужа) сына (дочери), усыновитель или усыновленный, опекун или попечитель, лицо, находящееся под опекой или попечительством указанного субъекта.

Согласно пояснительной записке, этот законопроект был разработан с целью урегулирования вопросов, связанных с ограничением совместной работы близких лиц на должностях помощников-консультантов депутатов всех уровней.

Также в ней отмечается, что принятие законопроекта обеспечит совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере предотвращения конфликта интересов.

Как сообщали Українські новини, Верховная Рада приняла закон о разведке.

Также переселенцев освободили от уплаты туристического сбора.

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