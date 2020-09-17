В Индонезии нарушителей масочного режима заставили копать могилы для умерших от коронавируса

Там, на острове Ява, местные власти отправили нарушителей масочного режима на кладбище копать могилы для тех людей, которые умерли от коронавируса.

"Восемь человек, отказавшихся носить маски в регентстве Гресик, были вынуждены копать могилы на общественном кладбище в деревне Нгабетан", – сообщает Daily Mail.

Нарушителей мер против коронавируса разделили на группы по два человека и отправили копать могилы. В панихидах при этом они не участвовали.

"На данный момент есть только три могильщика, так что я подумал, что мог бы с таким же успехом поручить этим людям работать с ними", – заявил глава района Черме Суйоно.

Как сообщали Українські новини, в Киеве за сутки коронавирусом заболели 379 человек.

Также количество проведенных в Украине тестов на коронавирус растет уже четвертый день подряд.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости