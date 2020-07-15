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15 июля 2020, среда, 19:10 1167
Общество 2020-07-15T19:15:01+03:00
Українські Новини
К концу 21 века население Украины сократится до 17 миллионов, — исследование

К концу 21 века население Украины сократится до 17 миллионов, — исследование

Елизавета Кесельман
Украина, Статистика, Население, Численность населения, сокращение населения Украины
Украина. Фото: pixabay
Украина. Фото: pixabay

К концу 21 века население Украины может значительно сократиться. Согласно исследованиям, проведенным американскими университетами о прогнозе численности человечества к концу столетия, количество населения Украины сократится до 68% и составит 17 млн человек. Об этом сообщает Бабель со ссылкой на исследование, опубликованное журналом Lancet. 

Как передает ведомство, при условии достижения целей устойчивого развития, Украину  ожидает еще большее сокращение — до 14,74 млн.

Согласно статистике, количество населения в Украине на момент 2017 года составляло 44, 69 млн человек,что являлось пиковым показателем.  

Как передают исследователи, такие изменения в составе населения будут иметь сложные экономические последствия. Уровень ВВП снизится из-за сокращения доли людей трудоспособного возраста. Однако на самом деле сокращение количества людей в возрасте от 15 до 64 лет может иметь и более разрушительное влияние на благополучие государства.

В частности, уменьшение количества людей этого возраста замедлит темп экономических инноваций, а общее уменьшение трудоспособного населения сузит потребительские рынки, потому что дети и пенсионеры значительно менее стабильные потребители, чем молодые и зрелые люди.

Отмечается, что такой расклад событий ждет не только украинцев — на 50% и больше сократится население Японии, Таиланда и Испании. Скорее всего в 2100 году количество людей старше 80 и младше 15 лет в этих странах вырастет и составит более 25%.

Ученые подчеркивают, что развитие роботизации экономики может стабилизировать колебания ВВП, уменьшая последствия сокращения трудоспособного населения. Но это не точно, поскольку в странах с низким уровнем оплаты труда влияние роботизации может быть совершенно непредсказуемым.

Как сообщали Українські Новини, в течение января-апреля 2020 года численность населения Украины сократилась на 96,2 тыс. человек и по состоянию на 1 мая составила 41 806,2 тыс. человек.

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