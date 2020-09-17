Світовий банк назвав інвестиції, які є ключовими для економічного зростання в умовах COVID-19

Слідом за призначенням Світовим банком нового директора в справах Білорусі, Молдові та України , стало відомо, що інвестиції в людський капітал є ключовими для посилення економічного зростання.

Про це сказано в аналітичному дослідженні групи Світового банку, передають Українські Новини.

"Пандемія COVID-19 ставить під загрозу ті значні результати, які були досягнуті в галузі охорони здоров'я та освіти за останнє десятиліття і особливо в країнах, що розвиваються. Інвестиції в людський капітал - знання і навички, які люди накопичують протягом свого життя - є ключовими для посилення економічного зростання в кожній країні ", - наголошується в дослідженні.

Президент Групи Світового банку Девід Малпас підкреслив, що в умовах пандемії інвестиції в людей є життєво важливими, ніж будь-коли, оскільки це може закласти основу для стійкого, всеосяжного відновлення і майбутнього зростання.

"Світовий банк допомагає Україні розробляти довгострокові рішення, які дозволять побудувати більш стійку, інклюзивну економіку. Ми прагнемо захистити людський капітал під час пандемії і створити основу для більшого вдосконалення людського капіталу в постпандемічну еру", - повідомив регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Аруп Банерджі.

Також вказується, загальний обсяг поточних проєктів, спрямованих на сприяння людському розвитку, що реалізуються за підтримки Світового банку, становить 800 млн доларів, причому в червні 2021 планується надати ще 500 млн доларів.

Як повідомляли Українські новини, у травні Світовий банк виділив Україні 135 млн доларів на медицину і боротьбу з коронавірусом.

Також дослідження показало, що до кінця 21 століття населення України скоротиться до 17 млн.

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