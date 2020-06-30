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пресс-конференция на тему “Участие общественных организаций в урегулировании конфликта на Донбассе в условиях информационного противодействия”.

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30 июня 2020, вторник, 10:23 23
Экономика 2020-06-30T10:24:38+03:00
Українські Новини
Всемирный банк назначил нового директора по Беларуси, Молдове и Украине

Всемирный банк назначил нового директора по Беларуси, Молдове и Украине

Валерия Драгомирова
Украина, Всемирный банк, Аруп Банерджи
Всемирный банк. Фото: finclub.net
Всемирный банк. Фото: finclub.net

Всемирный банк, который выделил $135 млн на украинскую медицину, назначил директором по Беларуси, Молдове и Украине Арупа Банерджи вместо Сату Кахконен.

Об этом говорится в сообщении банка, передают Українські Новини.

На этой должности Банерджи будет руководить сотрудничеством банка с правительствами и партнерами в трех странах.

Он возглавляет согласования и внедрения кредитного портфеля, аналитических продуктов и определяет будущие направления программ.

Аруп Банерджи будет сотрудничать с Международной финансовой корпорацией (IFC) и Многосторонним агентством по гарантированию инвестиций (MIGA), чтобы укрепить результаты группы Всемирного банка в Беларуси, Молдове и Украине.

До назначения на эту должность Банерджи, гражданин Индии, был региональным директором Всемирного банка по странам Европейского Союза, где осуществлял общее руководство операционной, стратегической и информационной работой банка в странах-членах ЕС.

В прошлом он также был старшим директором Всемирного банка и руководителем департамента глобальной практики по вопросам труда, социальной защиты и пенсионных систем.

К работе во Всемирном банке с 1998 года, Аруп Банерджи преподавал в Центре развития экономики при Уильямс Колледже, штат Массачусетс (США), где также возглавлял аспирантскую программу экономического факультета.

С июля 2016 и до февраля 2020 директором Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины была Сату Кахконен.

В феврале 2020 года она назначена директором Всемирного банка по делам Индонезии и Восточного Тимора.

Как сообщали Українські Новини, Сату Каконен сменила на этом посту Чимяо Фана, который с апреля 2016 года стал директором по Бангладешу, Непалу и Бутану.

Чимяо Фан занимал должность в Украине с февраля 2012 года.


Ранее Всемирный банк спрогнозировал инфляцию и ВВП в Украине в 2020. 

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