Всемирный банк назначил нового директора по Беларуси, Молдове и Украине

Всемирный банк, который выделил $135 млн на украинскую медицину, назначил директором по Беларуси, Молдове и Украине Арупа Банерджи вместо Сату Кахконен.

Об этом говорится в сообщении банка, передают Українські Новини.

На этой должности Банерджи будет руководить сотрудничеством банка с правительствами и партнерами в трех странах.

Он возглавляет согласования и внедрения кредитного портфеля, аналитических продуктов и определяет будущие направления программ.

Аруп Банерджи будет сотрудничать с Международной финансовой корпорацией (IFC) и Многосторонним агентством по гарантированию инвестиций (MIGA), чтобы укрепить результаты группы Всемирного банка в Беларуси, Молдове и Украине.

До назначения на эту должность Банерджи, гражданин Индии, был региональным директором Всемирного банка по странам Европейского Союза, где осуществлял общее руководство операционной, стратегической и информационной работой банка в странах-членах ЕС.

В прошлом он также был старшим директором Всемирного банка и руководителем департамента глобальной практики по вопросам труда, социальной защиты и пенсионных систем.

К работе во Всемирном банке с 1998 года, Аруп Банерджи преподавал в Центре развития экономики при Уильямс Колледже, штат Массачусетс (США), где также возглавлял аспирантскую программу экономического факультета.

С июля 2016 и до февраля 2020 директором Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины была Сату Кахконен.

В феврале 2020 года она назначена директором Всемирного банка по делам Индонезии и Восточного Тимора.

Как сообщали Українські Новини, Сату Каконен сменила на этом посту Чимяо Фана, который с апреля 2016 года стал директором по Бангладешу, Непалу и Бутану.

Чимяо Фан занимал должность в Украине с февраля 2012 года.



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