Всемирный банк выделил $135 млн на украинскую медицину и борьбу с коронавирусом

Всемирный банк решил выделить Украине 135 млн долларов на модернизацию сектора здравоохранения и противодействие эпидемии коронавирусной инфекции, которой в Украине заразились уже больше 17 тыс. человек.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов, передают Українськi Новини.

"Министерством финансов обеспечена возможность подписания соглашения на получение средств в размере 135 млн долларов от Всемирного банка на дополнительное финансирование проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей". Сегодня Министерство здравоохранения Украины подписало соответствующее соглашение", - говорится в нем.

Предполагается, что 35 млн долларов из этой суммы будут направлены на мероприятия усиления защиты населения и противодействия распространению эпидемии COVID-19.

Остальная часть средств будет использована на закупку современного оборудования для отделений экстренной (неотложной) медицинской помощи и усиление способности больниц оказывать качественную помощь при инсультах в регионах Украины, а также на другие мероприятия в рамках внедрения реформы системы здравоохранения.

Как сообщали Українськi Новини, семьям с низким уровнем дохода в Украине Всемирный банк решил выделить $150 млн.

Ранее Всемирный банк подсчитал, как коронавирус отразится на денежных переводах от заробитчан.