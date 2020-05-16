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16 мая 2020, суббота, 09:15 60
Экономика 2020-05-16T10:30:02+03:00
Українські Новини
Всемирный банк выделил $135 млн на украинскую медицину и борьбу с коронавирусом

Всемирный банк выделил $135 млн на украинскую медицину и борьбу с коронавирусом

Анна Рудык
Здравоохранение, Всемирный банк, Коронавирус, Борьба с коронавирусом
Доллар
Доллар

Всемирный банк решил выделить Украине 135 млн долларов на модернизацию сектора здравоохранения и противодействие эпидемии коронавирусной инфекции, которой в Украине заразились уже больше 17 тыс. человек.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов, передают Українськi Новини.

"Министерством финансов обеспечена возможность подписания соглашения на получение средств в размере 135 млн долларов от Всемирного банка на дополнительное финансирование проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей". Сегодня Министерство здравоохранения Украины подписало соответствующее соглашение", - говорится в нем.

Предполагается, что 35 млн долларов из этой суммы будут направлены на мероприятия усиления защиты населения и противодействия распространению эпидемии COVID-19.

Остальная часть средств будет использована на закупку современного оборудования для отделений экстренной (неотложной) медицинской помощи и усиление способности больниц оказывать качественную помощь при инсультах в регионах Украины, а также на другие мероприятия в рамках внедрения реформы системы здравоохранения.

Как сообщали Українськi Новини, семьям с низким уровнем дохода в Украине Всемирный банк решил выделить $150 млн.

Ранее Всемирный банк подсчитал, как коронавирус отразится на денежных переводах от заробитчан.

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