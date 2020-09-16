подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
16 сентября 2020, среда, 13:30 387
Общество 2020-09-16T14:15:02+03:00
Українські Новини
В Киевской области за сутки еще восемь детей заразились коронавирусом

В Киевской области за сутки еще восемь детей заразились коронавирусом

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, Коронавирус в Киевской области
Коронавирус. Фото: Depositphotos
Коронавирус. Фото: Depositphotos

В то время, как смертность от коронавируса значительно выросла, количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киевской области 15 сентября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 128 человек до 7 207, умерших - на 4 до 142.

Об этом говорится в сообщении Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в области 16 сентября 2020 года на 10:00 официально подтверждено 7 207 случаев заболевания коронавирусом. В том числе у 591 ребенка и у 882 медицинских работников", - сказано в нем.

За сутки подтверждено 128 новых случаев коронавирусной болезни, в том числе у 8 детей от 8 месяцев до 17 лет и 120 взрослых.

Из них 11 больных госпитализированы и находятся на стационарном лечении, другие 117 человек находятся на амбулаторном лечении (под наблюдением).

За весь период эпидемии из общего количества подтвержденных случаев COVID-19 госпитализированы и находятся (находились) на стационарном лечении 1 053 больных, на амбулаторном лечении (под наблюдением) - 6 154 человека.

Выздоровели всего 4 806 человек, из них 405 детей в возрасте от 1 мес. до 17 лет. 

За отчетные сутки выписаны 82 человека, из них 4 ребенка.

Всего за период эпидемии в Киевской области умерли 142 больных с подтвержденным COVID-19.

За сутки поступило сообщение о 4 летальных случаях с подтвержденным COVID-19.

Как сообщали Українськi Новини, за день в Киеве еще 25 классов перевели на "дистанционку" из-за коронавируса.

Также Украина находится на карантине 189-й день.

Больше новостей о: Коронавирус коронавирус в Украине Эпидемия коронавируса Коронавирус в Киевской области

Количество тестов на коронавирус и антитела растет...
Смертность от коронавируса выросла почти вдвое за ...
Украина на карантине 189-й день. Какие действуют о...
В Киевской области возросла заболеваемость коронав...
В столице печальный рекорд по количеству смертей от коронавируса. Новых заболевших – больше трех сотен
Больше половины украинцев недовольны деятельностью Зеленского
Новости
Встреча Байдена и Поршенко. Фото: twitter.com/mfa_ukraine
Байден назвал Трампа собакой, — Деркач опубликовал новые записи 14:30
"Фармак" обустроил инновационную аудиторию Национального фармацевтического университета 14:28
После карантина работу в Киеве возобновили 3 детских сада 14:17
Бурисма. Фото: inventure.com.ua
Человек Злочевского дал показания: Бурисма вывела на Байдена 3,4 млн долларов, украденных у украинцев 14:15 Видео
Виталий Кличко. Фото: КГГА
Киев уже готов к холодам, — Мэр Кличко 14:02
больше новостей
На карантине украинцы за должали за коммуналку миллиарды. Что будет с долгами 05:45
Александр Ткаченко. Фото: 112
Ткаченку "дали в ухо яйцом" на выступлении по случаю 100 дней на посту министра культуры 16:05
Украинских пенсионеров ждет сразу несколько повышений: кому и сколько добавят 05:45 Инфографика
В раунде плей-офф Лиги чемпионов УЕФА футболисты киевского "Динамо" сыграют с бельгийским "Гентом" 09:09
Карантин в Украине. Минздрав хочет изменить работу транспорта, школ и детсадов 19:33
больше новостей
На обслуживание Зеленского расходы бюджета хотят повысить в полтора раза 11:29
Александр Ткаченко. Фото: 112
Ткаченку "дали в ухо яйцом" на выступлении по случаю 100 дней на посту министра культуры 16:05
На карантине украинцы за должали за коммуналку миллиарды. Что будет с долгами 05:45
Решающий фактор для экономики: западные аналитики указали на серьезную проблему в НБУ 17:32
Столица в "оранжевой" зоне: в "Киевпастранс" рассказали, как сейчас работает общественный транспорт 16:43
больше новостей
Список "Голоса" на выборах в Киевсовет возглавил Максим Нефедов
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok