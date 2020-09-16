В Киевской области за сутки еще восемь детей заразились коронавирусом

В то время, как смертность от коронавируса значительно выросла, количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киевской области 15 сентября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 128 человек до 7 207, умерших - на 4 до 142.

Об этом говорится в сообщении Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в области 16 сентября 2020 года на 10:00 официально подтверждено 7 207 случаев заболевания коронавирусом. В том числе у 591 ребенка и у 882 медицинских работников", - сказано в нем.

За сутки подтверждено 128 новых случаев коронавирусной болезни, в том числе у 8 детей от 8 месяцев до 17 лет и 120 взрослых.

Из них 11 больных госпитализированы и находятся на стационарном лечении, другие 117 человек находятся на амбулаторном лечении (под наблюдением).

За весь период эпидемии из общего количества подтвержденных случаев COVID-19 госпитализированы и находятся (находились) на стационарном лечении 1 053 больных, на амбулаторном лечении (под наблюдением) - 6 154 человека.

Выздоровели всего 4 806 человек, из них 405 детей в возрасте от 1 мес. до 17 лет.

За отчетные сутки выписаны 82 человека, из них 4 ребенка.

Всего за период эпидемии в Киевской области умерли 142 больных с подтвержденным COVID-19.

За сутки поступило сообщение о 4 летальных случаях с подтвержденным COVID-19.

Как сообщали Українськi Новини, за день в Киеве еще 25 классов перевели на "дистанционку" из-за коронавируса.

Также Украина находится на карантине 189-й день.

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