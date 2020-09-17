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17 сентября 2020, четверг, 14:52 51
Жизнь 2020-09-17T14:52:43+03:00
Українські Новини
Как предотвратить кариес и что делать при зубной боли: стоматологи дали советы

Как предотвратить кариес и что делать при зубной боли: стоматологи дали советы

Надежда Комендантова
Зубы, Стоматолог, кариес, советы врачей

С этим зубным заболеванием знаком практически каждый человек. Какие причины провоцируют его появление? Как предотвратить болезнь и на долгие годы сохранить зубы крепкими и здоровыми? О правилах ухода за полостью рта рассказали ведущий Александр Лукьяненко и эксперты ток-шоу: врач-стоматолог Наталья Юнакова, диетолог Ольга Безуглая и невролог Руслан Осадчук. Ранее врачи рассказали, можно ли справиться с неврозами и фобиями самостоятельно.

Об этом говорится в сообщении телеканала "Интер".

"Кариес – патологический процесс, который приводит к разрушению зубов, – рассказывает Александр Лукьяненко. – Возникновение кариеса связывают с деятельностью микроорганизмов и брожением углеводов, которые вызывают изменение кислотности и щелочности на поверхности зуба и образование органических кислот. Возникнет ли кариес – во многом зависит от образа жизни: режима питания, гигиены полости рта, наличия фтора в воде и зубной пасте, а также от наследственности".

Специалисты выделяют четыре стадии заболевания: пятна на зубах, поверхностный кариес, средний и глубокий.

"Кариес в стадии пятна считается обратимой формой. Если вовремя устранить причину и восполнить потерю кальция в очаге, можно добиться восстановления структуры эмали и остановить процесс, – объясняет Наталья Юнакова. – Остальные формы кариеса протекают с разрушением твердых тканей зуба. Понять, что у вас кариес, можно по следующим признакам: изменение цвета эмали зубов; появление болевых ощущений от холодного, горячего, сладкого, кислого. Также о наличии проблемы может свидетельствовать застревание пищи и появление неприятного запаха изо рта".

По словам стоматолога, если вовремя не лечить зуб, пораженный кариесом, он разрушится: "Развивается пульпит, который сопровождается острой болью. А при отсутствии лечения либо снижении иммунитета может развиться периодонтит. Тогда в воспалительный процесс вовлекаются ткани вокруг корня зуба – и появляются очаги поражения костной ткани".

Эксперты признают: кариес – неприятная болезнь, но ее можно избежать. Предотвратить разрушение зубов можно, если следовать следующим правилам:

    1. Тщательно чистите зубы не реже двух раз в день – утром и вечером – с пастой, содержащей фториды. В идеале – после каждого приема пищи. "Если такой возможности нет – рекомендуется жевательная резинка, например, с ксилитом. Жевать резинку нужно не более 10 минут. Этого достаточно, чтобы выделилась слюна, которая нейтрализует кислоты в ротовой полости. Благодаря чему смоются остатки пищи, восстановится РН", – говорит Наталья Юнакова.
    2. Избегайте частых перекусов. "Если вы часто едите или пьете напитки, отличные от воды, тем самым вы помогаете бактериям полости рта формировать кислоты, разрушающие эмаль", – продолжает стоматолог.
    3. Выбирайте еду, безопасную для зубов. Некоторые продукты и напитки могут провоцировать возникновение кариеса – сладости, газировка, мягкая пища. "Выбирайте негазированную воду и продукты с абразивными свойствами, например, фрукты и овощи. Они будут очищать полость рта", – уточняет Ольга Безуглая.
    4. Питайтесь сбалансированно. "Еда должна стимулировать жевательную функцию, быть твердой, восполнять потребности организма в витаминах, микроэлементах. В первую очередь стоит уменьшить прием углеводистой пищи и добавить в рацион продукты, богатые кальцием и фосфором, а также белковые продукты – сыры и качественные сорта мяса", – продолжает диетолог.
    5. Регулярно обращайтесь к стоматологу. "Для того, чтобы вовремя выявить и устранить стоматологические заболевания, необходимо посещать врача не реже одного раза в шесть месяцев. Красивыми могут быть только здоровые зубы, поэтому важно следить за их состоянием и для поддержания здоровья выбирать клинику с квалифицированными специалистами и передовыми технологиями", – считает Наталья Юнакова.

Ранее Українські Новини сообщали, чем опасен храп и как от него избавиться.

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