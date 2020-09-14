Врачи рассказали, можно ли справиться с неврозами и фобиями самостоятельно

Во вторник, 15 сентября, в 13:20 зрители увидят новый выпуск ток-шоу "Хорошее здоровье на Интере", посвященный неврозу. В 1989 году такой диагноз исключили из международной классификации заболеваний. Но это вовсе не означает, что проблемы исчезли и нервно-психических расстройств не существует. По статистике, каждый пятый украинец жалуется на раздражительность, тревожность, усталость… Какие симптомы говорят о том, что пора обратиться к врачу? Что такое невроз? Каковы причины его возникновения? И можно ли справиться с психологическими проблемами самостоятельно? В студии программы на эти и другие вопросы ответят ведущий Александр Лукьяненко и эксперты ток-шоу, в то время, как ранее врачи рассказали, что инфаркт маскируется под зубную боль и изжогу.

Об этом говорится в сообщении телеканала "Интер".

"Так называемый "невроз" – это определенное состояние нервной системы, при котором она перенапряжена, утомлена или истощена, – объясняет невролог Руслан Осадчук. – Поскольку нервная система является основой нашей психической деятельности и обеспечивает регуляцию всех биологических функций и органов, то сбои в ее работе отображаются на психоэмоциональном состоянии человека, а также могут сопровождаться функциональными нарушениями со стороны сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а также желудочно-кишечного тракта. Это может быть огромное количество симптомов, и только специалист сможет разобраться, где на самом деле нарушения, которые требуют лечения, а какие симптомы являются проявлением невроза".

Кроме тревоги, плаксивости, чувствительности к яркому свету и громким звукам при неврозах люди могут ощущать физиологические симптомы – бессонницу, перепады артериального давления, заикание, приступы кашля и панические атаки. Одна из героинь ток-шоу – актриса Анастасия Зюркалова – признается, что ранняя актерская карьера сильно повлияла на ее психологическое состояние. Уже 17 лет она снимается в кино, играет в театре. В ее карьере были и взлеты, и падения. Но до сих пор Анастасия переживает из-за того, что некоторые считают ее актрисой одной роли – той самой первой роли девочки из Припяти в фильме "Аврора". Что ей довелось пережить в детстве и какие проблемы приходится решать во взрослой жизни? Каковы причины невроза и можно ли определить его самостоятельно? Как выяснить, что болезнь имеет неврологическое происхождение? Что можно делать во время истерики, а чего – не стоит?

Из детей, которые с ранних лет привыкли к чрезмерному обожанию со стороны родственников, часто вырастают истероиды. Во взрослой жизни таким людям не хватает внимания, и они пытаются его получить с помощью истерик. Как воспитывают своих детей звезды? В студию "Хорошего здоровья на Интере" придет жена известного телеведущего Андрея Данилевича – Татьяна. После рождения третьего сына она почувствовала перемены в поведении старших детей. И сразу приняла меры. Что важно знать о детских неврозах? Чем опасны ревность и манипуляции ребенка? Что делать, если истерика у него происходит в людном месте?

Еще одна героиня ток-шоу – пенсионерка Надежда Шляхтич – уверена, что главное в жизни – позитивные мысли и подобранные физические нагрузки. Как в 70 лет выглядеть молодо и никогда не нервничать?

Что делать, если у ваших близких людей есть фобии? Как определить уровень психологического заболевания? К какому врачу обратиться с проблемой: психологу, психотерапевту или психиатру? И, главное, как не допускать нервно-психических расстройств в своей жизни? Разобраться в этих и других вопросах помогут эксперты ток-шоу: психотерапевт Елена Рыхальская, гастроэнтеролог Галина Незговорова, невролог Руслан Осадчук.

"В наше время неврозы разной степени тяжести стали самыми распространенными заболеваниями, и без помощи врача чаще всего не обойтись, – говорит Александр Лукьяненко. – Если вы чувствуете повышение давления или расстройство желудочно-кишечного тракта – идите к неврологу. Если потеряли близких, пережили аварию или просто запутались – идите к психологу. Этот специалист поможет здоровым людям разобраться в проблеме и найти выход. Если у вас есть тревожность, панические атаки и периодическое желание "выйти в окно" – идите к психотерапевту. Этот специалист может работать с расстройствами и назначать лекарства. Если у вас тяжёлая форма депрессии, немедленно отправляйтесь к психиатру. Если вы всё ещё не уверены, какой специалист вам нужен, обращайтесь к любому. Каждый из них сможет понять, что именно с вами происходит, и перенаправить к нужному доктору".

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