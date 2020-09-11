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11 сентября 2020, пятница, 14:54 165
Жизнь 2020-09-11T14:59:48+03:00
Українські Новини
Инфаркт маскируется под зубную боль и изжогу: врачи рассказали о коварном заболевании

Инфаркт маскируется под зубную боль и изжогу: врачи рассказали о коварном заболевании

Надежда Комендантова
Врачи, Заболевание, Инфаркт, профилактика болезней, советы врачей

По статистике Всемирной организации здравоохранения, болезни сердца ежегодно уносят около 20 миллионов жизней по всему миру. Только в Украине жертвами инфаркта каждый год становятся 50 тысяч человек. В зоне риска – все без исключения. Но иногда это заболевание очень сложно распознать: у него много масок и видов. О причинах возникновения инфаркта, его симптомах и профилактике заболевания рассказали ведущий Александр Лукьяненко и эксперты программы "Хорошее здоровье на Интере": кардиолог, профессор, дочь легендарного кардиохирурга Николая Амосова – Екатерина Амосова; член Европейского союза кардиологов, терапевт Татьяна Никеева и диетолог Ольга Деминская, в то время, как ранее врачи рассказали, из-за чего возникает гипертония и как ее предупредить.

Об этом говорится в сообщении телеканала "Интер".

"Инфаркт миокарда – это поражение сердечной мышцы, вызванное острым нарушением ее кровоснабжения, – рассказывает Александр Лукьяненко. – Пораженная часть мышцы умирает, и происходит это из-за сужения и воспаления сосудов. В результате образуются тромбы, которые за несколько минут полностью закрывают сосуд. К сердцу перестают поступать питательные вещества и кислород, а значит, его ткани начинают отмирать. Происходит сердечный приступ, а со временем – инфаркт".

К развитию атеросклероза и усилению тромбообразования приводят гипертония, курение, ожирение, малоподвижный образ жизни, наследственность. В группе риска также – люди старше 60-ти лет. Основными признаками инфаркта считаются боль за грудиной, одышка, ощущение нехватки воздуха, страх смерти.

"Если возникли такие симптомы, нужно срочно вызвать "скорую помощь", – говорит терапевт Татьяна Никеева. – Чем раньше реаниматологи начнут лечение, тем благоприятнее дальнейший прогноз: можно предотвратить осложнения, сократить площадь очага некроза. Позже в кардиологическом стационаре больному восстановят кровоснабжение сердца, оценят состояние сосудов и, если необходимо, направят на стентирование или шунтирование – вмешательства, которые позволяют устранить поражение сосудов, являющееся первопричиной инфаркта".

По словам специалистов, иногда инфаркт маскируется под другие болезни, и человек ощущает зубную боль в нижней челюсти, сухой кашель, изжогу, пот, боль в плечах.

"Эти симптомы могут свидетельствовать об угрозе инфаркта, поэтому обращайтесь сначала к кардиологу, а потом уже к дантисту или терапевту, – объясняет кардиолог Екатерина Амосова. – Если вовремя не обратиться к врачу и не начать лечение, позже наступает острый коронаротромбоз и инфаркт. К сожалению, большинство смертей от острой закупорки сосудов происходит еще до того, как человек поступает в больницу. Но ситуацию с инфарктом может изменить его профилактика".

По статистике, 80% преждевременных инфарктов может быть предотвращено. Эксперты ток-шоу назвали основные меры профилактики:

  1. Правильный рацион питания. В него входит большое количество фруктов и овощей, блюда из цельного зерна, нежирное мясо, рыба и бобовые с ограниченным потреблением соли, сахара и жира.
  2. Регулярная физическая активность. Нагрузка должна быть умеренной: полчаса бега или 10 тысяч шагов в день — это своеобразная норма.
  3. Воздержание от курения. Риск развития инфаркта начинает снижаться сразу же после прекращения употребления табачных изделий, а через год может снизиться на 50%.
  4. Минимум стрессов.
  5. Следить за своим здоровьем: контролировать кровяное давление, уровень холестерина и сахара в крови. Ведь повышение этих показателей свидетельствует о риске развития сердечно-сосудистых заболеваний. "Делать диагностику нужно обязательно, – рекомендует Екатерина Амосова. – Уже в подростковом возрасте нужно знать свой уровень холестерина и сахара в крови. Сделать ЭКГ, чтобы узнать, нет ли наследственных патологий, которые могут повлиять на продолжительность жизни. Начиная с 20 лет раз в 3-6 месяцев необходимо измерять давление. Склонность к повышенному давлению наследуема, а с возрастом растет и вероятность его повышения. Начиная с 35-40 лет сердце нужно проверять ежегодно".

Что делать, если вам стало плохо, а рядом никого нет? Как оказать первую помощь при инфаркте? Какие обследования стоит проходить и какие лекарства принимать? Больше об инфаркте – в выпуске ток-шоу "Хорошее здоровье на Интере":

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