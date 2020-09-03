Врачи рассказали, чем опасен храп и как от него избавиться

В среду, 2 cентября, вышел выпуск ток-шоу "Хорошее здоровье на Интере" о храпе. Эта проблема характерна для 50% мужчин и 30% женщин, но о ней не принято говорить вслух. А зря. Ведь этот недуг может не только доставлять неудобства родным и близким, но и угрожать здоровью. Чем опасен храп? О самых распространенных причинах его возникновения и наиболее эффективных способах борьбы с ним рассказали ведущий Александр Лукьяненко и эксперты программы: сомнолог Юрий Погорецкий, отоларинголог Татьяна Запорожец, невролог София Устьянцева, вто время, как ранее врачи рассказали, из-за чего возникает гастрит и как от него уберечься.

Об этом говорится в сообщении телеканала "Интер".

"Храп – это не только громко, но и смертельно опасно, – предостерегает сомнолог Юрий Погорецкий. – Ведь он нередко приводит к апноэ – остановке дыхания во сне. Люди, страдающие апноэ, могут переживать по 300-400 остановок дыхания за ночь. Все это ведет к снижению уровня кислорода – гипоксии, прерыванию самого сна и, как следствие, ухудшению качества жизни: сонливости днем, риска заснуть за рулем, раздражительности и усталости. Кроме того, синдром апноэ укорачивает жизнь человека на 10 лет. Люди, страдающие храпом, чаще других подвергаются инфарктам и инсультам, у них также усугубляется течение хронических заболеваний – сахарного диабета, гипертонической болезни, возрастает риск внезапной остановки сердца во сне".

По словам сомнолога, самые распространенные причины, которые вызывают храп:

1.Анатомические особенности носоглотки. Носовое дыхание может быть заблокировано из-за искривленной перегородки, при наличии полипов или постоянных воспалений. Из-за этих процессов в носу появляется жидкость, которая постепенно скапливается на нёбе. Нёбо, как любая мышца, растягивается и опускается вниз.

Вредные привычки – курение и употребление алкоголя. Курение вызывает хроническое воспаление дыхательных путей, что ведет к отечности слизистых. Алкоголь вызывает расслабление мышц, что усиливает вибрацию тканей глотки, усугубляет храп и провоцирует его осложнения. Ожирение. При избыточном весе жировая ткань откладывается в просвете глотки, мягком нёбе, нёбном язычке и боковых дужках. Отложения сдавливают боковые стенки глотки и вызывают храп. Беременность. В этот период возникает некоторая отечность мягких тканей дыхательных путей. После рождения малыша ситуация исправляется. Возраст. У пожилых людей снижается тонус мышц, в том числе мышц, которые поддерживают открытый просвет дыхательных путей во время сна. Также снижается тонус мягкого нёба и язычка. Эти факторы увеличивают риск спадения стенок глотки и приводят к храпу. Среди людей старше 60 лет около 60% страдают от этой проблемы. Простудные и хронические заболевания. Храп может возникать на фоне ОРВИ, насморка, боли в горле, а также из-за увеличенных гланд, которые часто отекают у аллергиков и астматиков. Употребление снотворных и успокоительных. Эти лекарственные препараты снижают мышечный тонус, провоцируют или усугубляют храп.

"Существует три стадии храпа – легкая, средняя и тяжелая, – продолжает Юрий Погорецкий. – При средней и тяжелой пациентам рекомендуется лечение с помощью маски СИПАП, которая открывает глотку на вдох и на выдох, и человек спокойно спит, не мешая ни себе, ни окружающим. Другой альтернативы нет – никакие таблетки и операции не помогут, потому что остановка дыхания происходит в глотке. Это зона, где невозможны какие-либо вмешательства, потому что рядом пищевод: мы либо дышим, либо едим. А легкую стадию храпа поможет устранить комплекс мер. Это смена положения тела во сне, гимнастика лица, которая стимулирует мышцы глотки, увлажнитель воздуха в комнате, дыхательные упражнения".

Если храп возникает от случая к случаю, то с ним вполне можно справиться собственными силами или хотя бы минимизировать провоцирующие факторы.

"Тем, кто страдает от лишнего веса, пора заняться физической активностью и правильно питаться, так как снижение веса даже на 10% от изначального способствует улучшению ситуации, – объясняет отоларинголог Татьяна Запорожец. – Помимо этого, рекомендованы регулярные тренировки. Это улучшает состояние глотки и уменьшает храп. Алкоголь и курение стоит исключить, особенно перед сном. Также нужно убрать из рациона острую, соленую и жирную пищу. Или хотя бы избегать ее употребления на ночь".

Кроме того, специалисты рекомендуют: чтобы перестать храпеть, следует спать на боку с приподнятым положением головы.

"Когда человек ложится спать на спину, особенно когда запрокидывает голову назад, мягкое нёбо провисает и преграждает ток воздуха в глотке, – рассказывает невролог София Устьянцева. – От этого возникает вибрация, появляется храп, поэтому "храпунам" лучше спать на боку. Кроме того, чтобы язык не западал во время сна, можно использовать высокие подушки под голову".

Если вы храпите по ночам, а днем вас одолевает выраженная сонливость, не стоит откладывать визит к врачу. Для диагностики синдрома апноэ во время сна врачи применяют разные безболезненные и безопасные методы.

"С храпом можно и нужно бороться, – говорит ведущий Александр Лукьяненко. – Не игнорируйте эту проблему, ведь часто храп может быть симптомом гораздо более серьезных болезней: астмы, аллергии, апноэ во сне, гипертонии, нарушения сердечного ритма или ожирения. Поэтому не пренебрегайте заботой о своем здоровье и решайте все проблемы вовремя. Обратитесь к специалистам – и они помогут вам подобрать оптимальную схему терапии".

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