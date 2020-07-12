В Украине подорожали все тепличные овощи: эксперты назвали причину

В то время, как цены на ранний херсонский арбуз резко упали, неблагоприятные погодные условия весной нынешнего года продолжают оказывать существенное влияние на развитие ситуации на рынке тепличных овощей. Так, еще с начала текущей недели на рынке наблюдался дефицит предложений по отдельным, а в некоторых регионах — и по всем анализируемым видам тепличных овощей.

Как пишет EastFruit в Украине, ввиду достаточно холодной весны севообороты тепличных овощей в ряде комбинатов растянулись вплоть до середины нынешнего лета, а продукция нового оборота в больших объемах будет поставляться на рынок уже только осенью текущего года. Объемы последних партий круглого красного тепличного томата не могли покрыть существующий спрос на украинском рынке, а сезон продукции открытого грунта в нынешнем году ожидается на 1,5-2 недели позже обычных сроков. На дефицит томатов в Украине уже обратили внимание и основные внешние поставщики, такие как Турция и Польша, и первые летние партии импортного томата уже поступили на украинский рынок.

Как результат, повышательные ценовые тенденции в сегменте тепличного томата в Украине укрепились, и к концу отчетного периода средние цены на данную продукцию выросли до $0,93/кг.

Если рассматривать рынок длинного гладкого тепличного огурца, то на протяжении отчетной недели данная продукция также дорожала. Причина этого - местные операторы отмечали недостаточное предложение бугорчатых огурцов, а при существующем спросе продавцы не перестали повышать отпускные цены на данную продукцию, вплоть до конца отчетного периода.