Зеленский ожидает от НАБУ, САП и Офиса Генпрокурора больше "показательных посадок"

Президент Владимир Зеленский ожидает от Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Офиса Генерального прокурора больше "показательных посадок", в то время как Венедиктова подписала подозрение в коррупции депутату Юрченко

Об этом он сообщил в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Надеюсь, что НАБУ, САП и Офис Генерального прокурора все таки услышат общество и поэтому будут работать значительно быстрее и продуктивнее, чтобы разоблачать деятельность всех искателей выгод во власти. Не раз в месяц демонстрировать нам громкое дело, а системно, изо дня в день, максимально напрягая свои возможности, показывать результат...

Это же не работа ради рекламы или пиара. Не просто видео, скандал, а потом – тишина. Это о приговорах – о тех же посадках, о которых у нас спрашивают люди в каждом городе. А поэтому – больше правоохранительной конкретики. Больше показательных "посадок", – написал он.

Зеленский вновь заверил, что каждый чиновник сядет в тюрьму, если будет брать взятки и воровать у государства.

"Исключений из этого правила не может быть – для любого лица в нашем государстве. Здесь нет больше "крыш", прикрытия, административных возможностей. Очень долго классическая политическая и бизнес-система в Украине строилась именно на таких циничных исключениях – чтобы "нужные люди" могли закрыть любые дела.

Многих из таких "исключений" каждый украинец знает даже по фамилиям", – написал он.

Зеленский напомнил, что перед выборами обещал завершение "старых коррумпированных времен".

"Исключений не будет, особых нет, оправдания не принимаются... Почему до сих пор кто-то считает, что он лично может попытаться стать "исключением" из этого обещания и вести себя столь вызывающе?

Хочу, чтобы все должностные лица, все депутаты внимательно еще раз посмотрели на себя, на свои дела и запомнили – за взяточничество будет очень больно", – написал Президент.

Как сообщали Українські новини, Высший антикоррупционный суд Киева арестовал подозреваемого в получении взятки помощника депутата Верховной Рады Александра Юрченко.

Также сегодня состоится панихида по Георгию Гонгадзе.

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