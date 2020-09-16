Больше половины украинцев недовольны деятельностью Зеленского

57% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", не удовлетворены деятельностью Президента Владимира Зеленского - его рейтинги снижаются уже не первый месяц, 76% - деятельностью Верховной Рады, 73% - Кабинета Министров.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

Респондентам был задан вопрос, удовлетворены ли они деятельностью разных представителей власти.

Так, деятельностью Президента совсем не удовлетворены 32%, скорее не удовлетворены - 25%, полностью удовлетворены - 10%, скорее удовлетворены - 25%.

Радой и Кабмином полностью довольны по 2%, скорее довольны - по 9%.

Совсем не удовлетворены деятельностью Рады 49%, Кабмина - 45%, скорее не удовлетворены парламентом 27%, правительством - 28%.

При этом председателем парламента Дмитриев Разумковым совсем не довольны - 32%, скорее не довольны - 23%, полностью удовлетворены - 5%, скорее удовлетворены - 18%.

А деятельностью премьер-министра Дениса Шмыгаля совсем не удовлетворены 36%, скорее не удовлетворены - 23%, полностью удовлетворены - 2%, скорее удовлетворены - 12%.

Опрос проводился 3-6 сентября среди 2 тыс. совершеннолетних респондентов из всех регионов подконтрольной территории методом личного интервью (face-to-face).

Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,2%.

Как сообщали Українськi Новини, 20 мая 2019 года состоялась инаугурация Зеленского.

Также 34% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", готовы были еще в мае проголосовать за партию "Слуга народа", 15,1% - за "Оппозиционную платформу - За життя", 14% - за "Европейскую солидарность" и 9,2% - за "Всеукраинское объединение "Батьківщина" на выборах в Верховную Раду.

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