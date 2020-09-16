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16 сентября 2020, среда, 12:43 360
Президент 2020-09-16T13:45:02+03:00
Українські Новини
Больше половины украинцев недовольны деятельностью Зеленского

Больше половины украинцев недовольны деятельностью Зеленского

Ольга Фандорина
Рейтинг, Соцопрос, Владимир Зеленский, Рейтинг Зеленского
Президент Владимир Зеленский на фоне Большого Государственного Герба Украины. Фото: Офис Президента
Президент Владимир Зеленский на фоне Большого Государственного Герба Украины. Фото: Офис Президента

57% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", не удовлетворены деятельностью Президента Владимира Зеленского - его рейтинги снижаются уже не первый месяц, 76% - деятельностью Верховной Рады, 73% - Кабинета Министров.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

Респондентам был задан вопрос, удовлетворены ли они деятельностью разных представителей власти.

Так, деятельностью Президента совсем не удовлетворены 32%, скорее не удовлетворены - 25%, полностью удовлетворены - 10%, скорее удовлетворены - 25%.

Радой и Кабмином полностью довольны по 2%, скорее довольны - по 9%.

Совсем не удовлетворены деятельностью Рады 49%, Кабмина - 45%, скорее не удовлетворены парламентом 27%, правительством - 28%.

При этом председателем парламента Дмитриев Разумковым совсем не довольны - 32%, скорее не довольны - 23%, полностью удовлетворены - 5%, скорее удовлетворены - 18%.

А деятельностью премьер-министра Дениса Шмыгаля совсем не удовлетворены 36%, скорее не удовлетворены - 23%, полностью удовлетворены - 2%, скорее удовлетворены - 12%.

Опрос проводился 3-6 сентября среди 2 тыс. совершеннолетних респондентов из всех регионов подконтрольной территории методом личного интервью (face-to-face).

Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,2%.

Как сообщали Українськi Новини, 20 мая 2019 года состоялась инаугурация Зеленского.

Также 34% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", готовы были еще в мае проголосовать за партию "Слуга народа", 15,1% - за "Оппозиционную платформу - За життя", 14% - за "Европейскую солидарность" и 9,2% - за "Всеукраинское объединение "Батьківщина" на выборах в Верховную Раду.

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Больше половины украинцев недовольны деятельностью Зеленского
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