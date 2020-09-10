Повышение соцстандартов с 1 декабря: какую пенсию будут платить по инвалидности

В то время, как украинцам начали выплачивать повышенные пенсии, в Украине 1 декабря состоится повышение соцстандартов – увеличится прожиточный минимум для всех категорий населения, от младенцев до пенсионеров. Минимальная пенсия для нетрудоспособных тоже увеличится и составит 1769 гривен (+57 гривен).

Об этом пишет сайт "Сегодня".



К нетрудоспособным относятся и люди с инвалидностью, они могут быть как пенсионного возраста, так и моложе.

В Министерстве соцполитики рассказали, что, согласно украинскому законодательству, пенсии по инвалидности назначаются пожизненно или на весь период инвалидности, установленный медико-социальной экспертной комиссией. Право на бессрочное получение пенсии по инвалидности имеют лица, достигшие пенсионного возраста.



Лица с инвалидностью I группы получают 100% пенсии по возрасту, с инвалидностью II группы – 90%, III группы – 50%. Размер пенсии исчисляется, исходя из того, какую пенсию заработал бы инвалид, если бы он остался трудоспособным до пенсионного возраста.

Но для получения 50-100% трудовой пенсии лицо с инвалидностью должно заработать определенный страховой стаж. Он меньше, чем для трудоспособных и, в зависимости от возраста человека, оказавшегося инвалидом, варьируется от одного года до 14 лет. Например, лицу с инвалидностью I группы моложе 25 лет (исключая инвалидов с детства) надо иметь хотя бы один год для получения пенсии, а 54-59-летнему – не менее 10 лет. Для второй и третьей групп инвалидности страховой стаж должен быть один год для 23-летних и моложе, два года для 24-26-летних, три года для 27-28-летних и так далее, до 14 лет для 56-59-летних.

Лица, которым группа инвалидности установлена после достижения пенсионного возраста, могут оформить пенсию по инвалидности только при наличии 15 лет страхового стажа. Если такого стажа нет, может быть назначена социальная помощь. Ее назначает управление труда и соцзащиты населения по месту жительства.

"Большинство лиц с инвалидностью, так как они относились к нетрудоспособной категории населения, или вообще не имеют трудового стажа, или его имеют меньше, чем необходимо для назначения пенсии, – в таком случае назначается государственная социальная помощь, которая равна 100% прожиточного минимума, на сегодняшний день – 1712 грн", – разъяснил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.

То есть после повышения с 1 декабря соцстандартов все группы лиц с инвалидностью также могут рассчитывать на повышение минимальной пенсии или социальной помощи.



Как сообщали Українські Новини, с 1 сентября в Украине увеличился минимальный размер пенсии для неработающих пенсионеров в связи с повышением минимальной зарплаты.



Ранее в Минфине рассказали, что бюджет 2021 будет социальным.

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