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01 сентября 2020, вторник, 17:17 168
Верховная Рада и партии 2020-09-01T18:00:02+03:00
Українські Новини
Рада хочет освободить переселенцев от уплаты туристического сбора

Рада хочет освободить переселенцев от уплаты туристического сбора

Валерия Драгомирова
Переселенцы, Верховная Рада, Туристический сбор
Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников
Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников

В то время, как в Украине начали брать сбор за вылет пассажиров, Верховная Рада намерена освободить внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) от уплаты туристического сбора.

За принятие законопроекта № 3103 за основу проголосовал 341 депутат, при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Согласно ему, освобождение внутренне перемещенных лиц от уплаты туристического сбора осуществляется в случае, если адрес их фактического места жительства, указанного в справке о взятии на учет ВПЛ, является адресом одного из мест проживания (ночевки).

Как сообщают Українські Новини, в январе Рада обеспечила детей переселенцев и пострадавших в результате боевых действий бесплатным питанием в школах и вузах.

Кроме того, Кабмин упростил процедуру получения ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам. Это решение принято для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг на период карантина.

Также, по данным соцопроса, чаще всего переселенцы в Украине ощущали дискриминацию в сфере занятости и жилья. 

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