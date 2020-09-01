Рада хочет освободить переселенцев от уплаты туристического сбора

В то время, как в Украине начали брать сбор за вылет пассажиров, Верховная Рада намерена освободить внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) от уплаты туристического сбора.

За принятие законопроекта № 3103 за основу проголосовал 341 депутат, при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Согласно ему, освобождение внутренне перемещенных лиц от уплаты туристического сбора осуществляется в случае, если адрес их фактического места жительства, указанного в справке о взятии на учет ВПЛ, является адресом одного из мест проживания (ночевки).

Как сообщают Українські Новини, в январе Рада обеспечила детей переселенцев и пострадавших в результате боевых действий бесплатным питанием в школах и вузах.

Кроме того, Кабмин упростил процедуру получения ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам. Это решение принято для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг на период карантина.

Также, по данным соцопроса, чаще всего переселенцы в Украине ощущали дискриминацию в сфере занятости и жилья.

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