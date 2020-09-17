подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Политика
  • СМИ
  • Сегодня состоится панихида по Георгию Гонгадзе в церкви, где он крестил дочерей
17 сентября 2020, четверг, 09:41 103
СМИ 2020-09-17T10:45:02+03:00
Українські Новини
Сегодня состоится панихида по Георгию Гонгадзе в церкви, где он крестил дочерей

Сегодня состоится панихида по Георгию Гонгадзе в церкви, где он крестил дочерей

Ирина Дорофейчук
Гонгадзе, Церковь, Панихида, Служба, НСЖУ, Томиленко
Могила Георгия Гонгадзе. Фото: НСЖУ
Могила Георгия Гонгадзе. Фото: НСЖУ

17 сентября в Киеве состоится панихида за упокой души Георгия Гонгадзе. Об этом на персональной странице в социальной сети Facebook сообщил председатель НАСЖУ Сергей Томиленко.

"В четверг, 17 сентября, на территории Церкви святого Николая Набережного, где похоронен Георгий Гонгадзе, пройдет молебен в память о погибшем журналисте.

Журналистов, друзей и неравнодушных граждан приглашают почтить молитвой Георгия Гонгадзе, который был жестоко убит ровно 20 лет назад.

При жизни Георгий был прихожанином церкви святого Николая Набережного, которая расположена на Подоле, часто посещал богослужения и крестил в этой церкви двух своих дочерей.

Адрес церкви: ул. Григория Сковороды, 12/8 (м. Контрактовая площадь)

Начало панихиды в 17.30.", - отметил Томиленко.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве на фасаде Национального союза журналистов установили мемориальную доску Герою Украины, украинскому журналисту Георгию Гонгадзе.

Больше новостей о: Гонгадзе Церковь Панихида Служба НСЖУ Томиленко

В Ужгороде почтили память погибших беркутовцев на ...
В Киеве открыли мемориальную доску Георгию Гонгадз...
В Донецкой области полыхает церковь середины 19 ве...
В Житомире священники причащали прихожан, несмотря...
Венедиктова подписала подозрение в коррупции депутату Юрченко
Коронавирус в Украине обновил антирекорд: более 3,5 тысяч новых случаев за сутки
Новости
Зеленский ожидает от НАБУ, САП и Офиса Генпрокурора больше "показательных посадок" 10:39
После статьи об операциях турецкой разведки в Украине журналисту вскрыли машину и украли ноутбук, - СМИ 10:33
Венедиктова подписала подозрение в коррупции депутату Юрченко 10:29
Доллары и евро подешевели. Курс валют в обменниках в четверг 10:25
Количество проведенных в Украине тестов на коронавирус растет уже четвертый день подряд 10:21
больше новостей
Квартирные воры придумали новые приемы. Как понять, что квартиру собираются обчистить 05:16
В раунде плей-офф Лиги чемпионов УЕФА футболисты киевского "Динамо" сыграют с бельгийским "Гентом" 09:09
Карантин в Украине. Минздрав хочет изменить работу транспорта, школ и детсадов 19:33
Кабмин установил доплаты для пенсионеров. Кто получит дополнительные 400 гривен 05:30
Доллар в Украине уже по 28,1 UAH/USD. Официальный курс валют 05:15
больше новостей
Лукашенко заявил, что Украина готовит уничтожение Беларуси 19:33
На обслуживание Зеленского расходы бюджета хотят повысить в полтора раза 11:29
Квартирные воры придумали новые приемы. Как понять, что квартиру собираются обчистить 05:16
Андрей Деркач. Скриншот: пресс-конференция
Деркач опубликовал схемы воровства с тарифов и предложил снизить их на треть 15:22
Решающий фактор для экономики: западные аналитики указали на серьезную проблему в НБУ 17:32
больше новостей
Рада сегодня рассмотрит отмену монетизации "пакета малыша"
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok