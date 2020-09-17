Сегодня состоится панихида по Георгию Гонгадзе в церкви, где он крестил дочерей

17 сентября в Киеве состоится панихида за упокой души Георгия Гонгадзе. Об этом на персональной странице в социальной сети Facebook сообщил председатель НАСЖУ Сергей Томиленко.

"В четверг, 17 сентября, на территории Церкви святого Николая Набережного, где похоронен Георгий Гонгадзе, пройдет молебен в память о погибшем журналисте.

Журналистов, друзей и неравнодушных граждан приглашают почтить молитвой Георгия Гонгадзе, который был жестоко убит ровно 20 лет назад.

При жизни Георгий был прихожанином церкви святого Николая Набережного, которая расположена на Подоле, часто посещал богослужения и крестил в этой церкви двух своих дочерей.

Адрес церкви: ул. Григория Сковороды, 12/8 (м. Контрактовая площадь)

Начало панихиды в 17.30.", - отметил Томиленко.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве на фасаде Национального союза журналистов установили мемориальную доску Герою Украины, украинскому журналисту Георгию Гонгадзе.

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