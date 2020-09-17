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17 сентября 2020, четверг, 09:07 434
Верховная Рада и партии 2020-09-17T10:45:02+03:00
Українські Новини
Рада сегодня рассмотрит отмену монетизации "пакета малыша"

Рада сегодня рассмотрит отмену монетизации "пакета малыша"

Валерия Драгомирова
Верховная Рада, Повестка дня, Пакеты малыша, Монетизация пакета малыша
Ребенок. Фото: pixabay
Ребенок. Фото: pixabay

Верховная Рада в четверг, 17 сентября, рассмотрит законопроекты № 3006а, 3006а-1 об отмене монетизации "пакета малыша" и предоставлении его только в натуральном виде.

Об этом говорится в повестке дня заседания парламента, передают Українськi Новини.

Также парламентарии в четверг рассмотрят законопроект №3960 об изменениях в государственный бюджет на 2020 год в первом чтении.

Во втором чтении в повестке дня указаны законопроекты №2458 о возможности заключения индивидуального договора на предоставление жилищно-коммунальных услуг, который будет публичным договором, в случае если совладельцы многоквартирного дома не приняли решение о выборе модели договорных отношений с исполнителем услуг, №3615-1 об электронной торговле лекарствами, №3103 об освобождении внутренне перемещенных лиц от уплаты туристического сбора, №3614 о приведении в соответствие положений бюджетного законодательства в связи с завершением административно-территориальной реформы.

Кроме этого, Рада в первом чтении намерена рассмотреть законопроект №3656 о ставке налога на добавленную стоимость по операциям по поставке отдельных видов сельскохозяйственной продукции, во втором чтении - законопроект №3550 о предоставлении права спортивным школам, базам олимпийской и паралимпийской подготовки на получение государственного и коммунального имущества в аренду без проведения аукциона и №2618 о создании центров противоминной деятельности и гуманитарного разминирования.

Также парламентарии рассмотрят проект постановления №4104 об определении представителей парламента в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров установил выплату денежной компенсации стоимости "пакета малыша" в 5 тыс. гривен.

Кроме того, украинским новорожденным задолжали 20 тыс. "пакетов малыша"

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Рада сегодня рассмотрит отмену монетизации "пакета малыша"
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