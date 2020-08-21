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21 августа 2020, пятница, 15:10 747 Документ
Общество 2020-08-21T16:30:02+03:00
Українські Новини
Украинским новорожденным задолжали 20 тыс. "пакетов малыша"

Украинским новорожденным задолжали 20 тыс. "пакетов малыша"

Петр Стуженко
Минсоцполитики, Пакет малыша
Новорожденный (иллюстрация). Фото из открытых источников
Новорожденный (иллюстрация). Фото из открытых источников

За январь-июль 2020 года в Украине "пакеты малыша" получили на 20 тыс. детей меньше, чем родились за этот же период.

Об этом говорится в ответе Министерства социальной политики Украины на информационный запрос Українських Новин.

"В текущем году свыше 135,1 тыс. детей обеспечены "пакетом малыша" (рождены 158,3 тыс. детей)", - сказано в ответе.

Также в Минсоцполитики сообщили, что до конца 2020 года потребность в обеспечении "пакетами малыша" составляет свыше 159 тыс., при том, что в регионах в наличии пока 13,9 тыс. "пакетов".

Полностью отсутствуют "пакеты малыша" в 8 областях (Винницкая, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Ровенская и Тернопольская). Практически отсутствуют "пакеты" еще в  4 регионах.

В то же время, в Минсоцполитики сообщили о принятом в конце июля Кабинетом Министров Украины решении о реализации пилотного проекта "Монетизация единоразовой натуральной помощи "пакет малыша". В рамках этого проекта родители новорожденного в течение 12 месяцев после рождения ребенка могут обратиться за денежной компенсацией "пакета малыша". Деньги в таком случае будут им перечислены на текущий счет со специальным режимом использования, открытый в "Приватбанке". Стоимость "пакета малыша" в рамках программы оценена в 5 тыс. гривен.

Также в Минсоцполитики сообщили, что в Донецкой области решением областной государственной администрации уже проведена "монетизация" "пакетов малыша" для детей, рожденных в 2018-2019 годах. Правда, здесь стоимость "пакета" была оценена в 3 250 гривен.

Как сообщали Українські Новини, в Минсоцполитики утвердили стоимость набора единовременной натуральной помощи для новорожденных детей на уровне не более 5 тыс. гривен.

Источник : Українські новини
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