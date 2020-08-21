Украинским новорожденным задолжали 20 тыс. "пакетов малыша"

За январь-июль 2020 года в Украине "пакеты малыша" получили на 20 тыс. детей меньше, чем родились за этот же период.

Об этом говорится в ответе Министерства социальной политики Украины на информационный запрос Українських Новин.

"В текущем году свыше 135,1 тыс. детей обеспечены "пакетом малыша" (рождены 158,3 тыс. детей)", - сказано в ответе.

Также в Минсоцполитики сообщили, что до конца 2020 года потребность в обеспечении "пакетами малыша" составляет свыше 159 тыс., при том, что в регионах в наличии пока 13,9 тыс. "пакетов".

Полностью отсутствуют "пакеты малыша" в 8 областях (Винницкая, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Ровенская и Тернопольская). Практически отсутствуют "пакеты" еще в 4 регионах.

В то же время, в Минсоцполитики сообщили о принятом в конце июля Кабинетом Министров Украины решении о реализации пилотного проекта "Монетизация единоразовой натуральной помощи "пакет малыша". В рамках этого проекта родители новорожденного в течение 12 месяцев после рождения ребенка могут обратиться за денежной компенсацией "пакета малыша". Деньги в таком случае будут им перечислены на текущий счет со специальным режимом использования, открытый в "Приватбанке". Стоимость "пакета малыша" в рамках программы оценена в 5 тыс. гривен.

Также в Минсоцполитики сообщили, что в Донецкой области решением областной государственной администрации уже проведена "монетизация" "пакетов малыша" для детей, рожденных в 2018-2019 годах. Правда, здесь стоимость "пакета" была оценена в 3 250 гривен.

Как сообщали Українські Новини, в Минсоцполитики утвердили стоимость набора единовременной натуральной помощи для новорожденных детей на уровне не более 5 тыс. гривен.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости