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  • С 1 сентября "пакет малыша" будет выдаваться по новым правилам: что изменится
31 августа 2020, понедельник, 19:44 65
Экономика 2020-08-31T19:44:40+03:00
Українські Новини
С 1 сентября "пакет малыша" будет выдаваться по новым правилам: что изменится

С 1 сентября "пакет малыша" будет выдаваться по новым правилам: что изменится

Ольга Фандорина
новорожденные, Пакет малыша, Министерство соцполитики Украины, Помощь новорожденным
Ребенок. Фото: pixabay
Ребенок. Фото: pixabay

С 1 сентября схема получения денежной компенсации пособия "пакет малыша" будет работать по-другому. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

"Теперь у родителей есть право выбирать, что для их малыша является необходимым: нужна ли им одежда, если у них уже есть дети, особенно дети, которые имеют маленькую разницу в возрасте, или если ребенок имеет аллергию и ему не подходят средства, предусмотренные в форме пакета", - отметили в Минсоцполитики.

Вместо "пакета малыша", после того как они закончились в регионах, будет предоставляться денежная компенсация. Однако средства должны быть потрачены в течение года со дня их зачисления на счет.

Кто получит денежную компенсацию?

  • граждане, которые в 2020 году не получили "пакет малыша", могут обратиться за денежной компенсацией в течение 12 месяцев с рождения ребенка;

  • украинцы, иностранцы и лица без гражданства, которые вместе с ребенком проживают на территории Украины на законных основаниях (или приемные родители, опекуны) и обеспечивают надлежащие условия для ухода за ним.

Родители должны обратиться в структурное подразделение по вопросам соцзащиты населения, исполнительный орган сельской, поселковой, городской ОТО.

Какие документы нужны?

  • копия свидетельства о рождении ребенка;

  • справка из роддома о неполучении единовременного пособия (в случае рождения ребенка в 2020 году);

  • копия паспорта или идентификационного номера.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров установил выплату денежной компенсации стоимости "пакета малыша" в 5 тыс. гривен.

Министерство социальной политики намерено в 2020 году предоставить "пакет малыша" 330 тыс. семей при рождении ребенка.

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