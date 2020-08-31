С 1 сентября "пакет малыша" будет выдаваться по новым правилам: что изменится

С 1 сентября схема получения денежной компенсации пособия "пакет малыша" будет работать по-другому. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

"Теперь у родителей есть право выбирать, что для их малыша является необходимым: нужна ли им одежда, если у них уже есть дети, особенно дети, которые имеют маленькую разницу в возрасте, или если ребенок имеет аллергию и ему не подходят средства, предусмотренные в форме пакета", - отметили в Минсоцполитики.

Вместо "пакета малыша", после того как они закончились в регионах, будет предоставляться денежная компенсация. Однако средства должны быть потрачены в течение года со дня их зачисления на счет.

Кто получит денежную компенсацию?

граждане, которые в 2020 году не получили "пакет малыша", могут обратиться за денежной компенсацией в течение 12 месяцев с рождения ребенка;

украинцы, иностранцы и лица без гражданства, которые вместе с ребенком проживают на территории Украины на законных основаниях (или приемные родители, опекуны) и обеспечивают надлежащие условия для ухода за ним.

Родители должны обратиться в структурное подразделение по вопросам соцзащиты населения, исполнительный орган сельской, поселковой, городской ОТО.

Какие документы нужны?

копия свидетельства о рождении ребенка;

справка из роддома о неполучении единовременного пособия (в случае рождения ребенка в 2020 году);

копия паспорта или идентификационного номера.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров установил выплату денежной компенсации стоимости "пакета малыша" в 5 тыс. гривен.

Министерство социальной политики намерено в 2020 году предоставить "пакет малыша" 330 тыс. семей при рождении ребенка.

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