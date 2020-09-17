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17 вересня 2020, четвер, 08:20 8
Суспільство 2020-09-17T09:30:02+03:00
Українські Новини
Температура повітря знизиться на 10-12°. Рятувальники попереджають про різке похолодання в Україні

Температура повітря знизиться на 10-12°. Рятувальники попереджають про різке похолодання в Україні

Валерия Драгомирова
Погода, дснс, Непогода в Україні, ДСНС України, Похолодання
Вітер. Фото: Gismeteo
Вітер. Фото: Gismeteo

Протягом 18-19 вересня в Україні очікується різке зниження температури повітря через вторгнення арктичного повітря. На поверхні грунту і місцями в повітрі заморозки. 

Про це сказано в повідомленні ДСНС. 

"Увага! За даними Укргідрометцентру, протягом 18-19 вересня, в результаті вторгнення арктичного повітря, в Україні очікується різке зниження температури повітря: в західних, північних, східних і центральних областях вночі до 2-8° тепла, на поверхні грунту та місцями в повітрі заморозки 0-3° (18 вересня заморозки тільки на Волині, у Львівській, Рівненській та Тернопільській областях)", — сказано в ньому. 

Вдень до 9-15° тепла, в південній частині та на Закарпатті вночі до 5-10° тепла, вдень до 14-19°. Середня добова температура повітря знизиться на 10-12°.

Похолодання супроводжуватиметься поривами північного вітру 15-20 м/с. По Києву 17 вересня вдень пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий).

20-22 вересня в Україні збережеться прохолодна погода. 23-25 вересня поступове підвищення температури.

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