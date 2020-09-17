Температура повітря знизиться на 10-12°. Рятувальники попереджають про різке похолодання в Україні

Протягом 18-19 вересня в Україні очікується різке зниження температури повітря через вторгнення арктичного повітря. На поверхні грунту і місцями в повітрі заморозки.

Про це сказано в повідомленні ДСНС.



"Увага! За даними Укргідрометцентру, протягом 18-19 вересня, в результаті вторгнення арктичного повітря, в Україні очікується різке зниження температури повітря: в західних, північних, східних і центральних областях вночі до 2-8° тепла, на поверхні грунту та місцями в повітрі заморозки 0-3° (18 вересня заморозки тільки на Волині, у Львівській, Рівненській та Тернопільській областях)", — сказано в ньому.



Вдень до 9-15° тепла, в південній частині та на Закарпатті вночі до 5-10° тепла, вдень до 14-19°. Середня добова температура повітря знизиться на 10-12°.



Похолодання супроводжуватиметься поривами північного вітру 15-20 м/с. По Києву 17 вересня вдень пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий).

20-22 вересня в Україні збережеться прохолодна погода. 23-25 вересня поступове підвищення температури.



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