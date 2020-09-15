Из-за аномальной жары Украина превратится в пустыню: народный синоптик прогнозирует небывалые неурожаи

В то время, как в Украине ожидатеся еще неделя тепла, а затем похолодание и первые заморозки, в стране полным ходом идет уборка урожая. По оценкам экспертов агрорынка, он должен быть неплохим, хотя, из-за засушливой погоды, окажется намного ниже прошлогоднего, рекордного в 75 млн т. Премьер Денис Шмыгаль назвал прогноз – недоберем 7 млн т.

Как пишет "Сегодня", уже появляются прогнозы о дальнейшем стабильном снижении урожаев как зерновых, так и масличных культур из-за глобального потепления. По севу озимых уже ударила засуха. Самый жесткий прогноз дал известный народный синоптик Леонид Горбань. По его долгосрочным расчетам, в 2024 году Украину ждет жесточайшая засуха. И чтобы не остаться без хлеба, меры надо принимать уже сейчас.

Какими будут следующие урожаи

Как рассказал нам народный синоптик, он многие годы делает не только прогнозы погоды на год, но и долгосрочные расчеты ожидаемого урожая. И они свидетельствуют, что в 2024 году центр засухи будет на юге России и Украины. Это значит, что засуха накроет Украину по всей территории. В подтверждение своих слов Леонид Горбань привел несколько примеров из прошлого.

"Осенью 2002 года, когда я сделал расчет долгосрочного прогноза погоды на 2003 год, то увидел, что будет сильная засуха по всей Украине, – говорит Леонид Горбань. – Расчет урожая на колосовые, яровые и озимые катастрофически низкий. А в украинских СМИ информировали, как мы успешно продаем пшеницу урожая 2002 года за рубеж и достигли рекордной цифры. Я понял, что будет беда в 2003 году, что самим нечего будет есть. Написал письма в Кабмин, Верховную Раду. Приехал в Киев (Горбань тогда жил в Луганске – Авт.), начал показывать расчеты в Министерстве сельского хозяйства, доказывал, что нет ошибки. На меня смотрели с улыбками и недоверием, давали понять, что я никто, почему я лезу не в свои дела и, что я сею панику. После разговора на повышенных тонах, я сказал, что 2003 год поставит все на место и ушел, ничего не добившись".

Три года спустя, в 2006 году, Леонид Горбань, по его словам, просчитал, что в России будет засуха в июне-августе 2010 года с центром в Поволжье. Эти прогнозы тоже сбылись: по оценке тогдашнего главы Гидрометцентра России Романа Вильфанда, подобной жары не случалось много лет, и урожай оказался рекордно низким.

"Пришел 2003 год, засуха ударила жестокая, урожая пшеницы собрали мизер, прокормить людей нечем, назревает голод, – вспоминает Леонид Горбань. – Наши высокие чиновники обратились коллегам из России, те с пониманием отнеслись, продали пшеницу. У кого-то может возникнуть вопрос: зачем я об этом сейчас говорю? Отвечу: потому, что "грабли" уже стоят, и наступить мы можем на их в 2024 году. Учитывая нынешние отношения Украины с Россией, вряд ли получим поддержку как в 2003 году".

Поэтому властям Украины надо принимать меры уже сейчас, уверен Леонид Горбань. Прежде всего увеличить накопление запасов зерна в Госрезерве и Аграрном фонде. Но наученный горьким опытом, Леонид Горбань говорит, что не собирается больше ничего доказывать чиновникам, а обратился к СМИ.

"Меня уже многие хорошо знают, верят моим расчетам, и я сделаю все, чтобы не повторился 2003 год, когда Украина стояла с протянутой рукой по вине чиновников", – резюмировал Леонид Горбань.

Что говорят факты

Слова Леонида Горбаня о плохом урожае в Украине в 2003 и 2010 годах подтверждены официально. По данным Госслужбы статистики, в 2003 году страна собрала всего 25 млн т зерна – меньше было только в конце "лихих" 1990-х. Из них продовольственной пшеницы – всего около 4 млн т, это был самый низкий ее урожай за последние 70 лет. А для минимального удовлетворения внутренних потребностей страны надо было минимум 6 млн т.

По данным Украинской зерновой ассоциации, в 2003 г. Украина импортировала почти 4,5 млн т продовольственной пшеницы. Основные закупки зерна осуществлялись из Казахстана и России.

В 2010 году Украину засуха затронула меньше, чем Россию, но все равно было собрано всего 39,3 млн тонн зерновых и зернобобовых – почти на 7 млн т меньше, чем в 2009 году, когда урожай составил 46 млн тонн.

Что с урожаем в этом году

В 2019 году в Украине был собран рекордный урожай – 75 млн т зерновых. Но в этом году рекорда не ожидают из-за засухи и кризиса. По оценкам специалистов Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства (МЭРТ и СХ), при при пессимистическом сценарии может быть не более 63,5 млн т, при оптимистическом – 68 млн т. Прогноз экспертов Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) — 65 млн т. Урожайность с гектара сократилась примерно на 10−15%: 37 ц / га против прошлогодних 42 ц/га, подсчитали в УКАБ.

Пока, по последним данным МЭРТ и СХ (3 сентября), собрано 41,8 млн т основных культур с площади 11,3 млн га, из которых зерновые и зернобобовые культуры составляют 38,5 млн т (9,7 млн га, 63%). То есть, почти 2/3 выращенного уже в закромах. В частности, такие культуры как пшеница (26,2 млн т), ячмень (8,2 млн т), горох (500 тыс. т) и рапс (1,2 млн т) собраны полностью. Также намолочено: проса – 90,63 тыс. тонн с площади 44,47 тыс. га (30%), подсолнечника – 700,62 тыс. тонн с 455,47 тыс. га (7%), гречки – 35,75 тыс. тонн с 26,89 тыс. га (34%). Пока только приступили к сбору кукурузы, урожай которой оценивается в 25 млн тонн.

Что говорят о грядущей засухе климатологи и синоптики

В Укргидрометцентре изданию ответили, что рассуждать о погоде на три года вперед не видят смысла, поэтому комментариев не будет.

А вот заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГосЧС и НАН Украины Вера Балабух не исключает, что 2024 год окажется не менее, а то и более жарким, чем нынешний.

"Нужно отличать климатические (долгосрочные 15-30 лет) прогнозы погоды от краткосрочных (до двух недель), – говорит Вера Балабух. – Прогноз на 3-4 года вперед, о котором вы упомянули, не относится ни к тем, ни к другим. Сейчас только разрабатываются методики, которые позволят с достаточной точностью давать прогнозы погоды на несколько лет. Но Всемирная метеорологическая организация (ВМО) этим летом опубликовала прогноз, что среднегодовая температура в мире в 2020-2024 годах будет превышать доиндустриальные (1850-1900 гг.) значения как минимум на 1 градус. По данным ВМО, также существует 20% вероятность того, что, как минимум, в один из годов указанного периода средняя температура поднимется на 1,5°С. Это очень много и может вызвать засуху".

Что говорят чиновники

В общении со специалистами МЭРТ и СХ мы не увидели заинтересованности в прогнозах Леонида Горбаня.

Замминистра Тарас Высоцкий, который занимается агросектором, не ответил на запрос сайта "Сегодня" о том, какие меры готовы принять в министерстве для накопления дополнительных запасов зерна в связи с возможным неурожаем.

В Госрезерве объяснили, что они самостоятельно не могут принимать решение об объемах накопления запасов, это прерогатива Кабмина. Инициировать предложения по их увеличению, основываясь на неофициальных прогнозах, они тоже не могут.

Впрочем, понимание, что копить запасы зерна впрок надо, в Кабмине есть. На днях подписан меморандум МЭРТ и СХ с экспортерами зерна о поставках в 2020-21 маркетинговом году (МГ) не более 17,5 млн т пшеницы. Это на 3 млн т меньше, чем в предыдущем МГ. Также с учетом коронакризиса, в своем прогнозном балансе МЭРТ и СХ увеличило объем остатков зерна, переходящих в новый МГ, на 500 тыс. т или до 1,7 млн т.

Что говорят эксперты

Экономисты пессимистичны: по их мнению, даже если Леонид Горбань прав, вряд ли наши власти смогут что-то сделать, чтобы накопить запасы зерна.

Как разъяснил нам член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, ранее занимавший высокую должность в Министерстве экономики, не стоит ожидать, что даже в следующем году, не говоря о нынешнем, чиновники озаботятся усиленным наполнением "закромов Родины" в расчете на будущую засуху.

"Украина в среднем производит 70 млн т зерна в год. Чтобы обеспечить население и скот, нужно 20 млн т всех видов зерна, сюда входит и переработка, – привел цифры Олег Пендзин. – В том числе нужно 6 млн т продовольственной пшеницы. Украина экспортирует ежегодно порядка 50 млн т зерна. Если говорить о возможном большом недороде, то вряд ли стоит ожидать троекратного падения урожайности. Потому что я бы не сравнивал нынешний агрокомплекс с тем, который был в 2003 году, ситуация намного улучшилась".

Проблема, по словам Олега Пендзина, в другом. Зерно у нас, как известно, выращивают частные бизнес-структуры, государство может его только купить. Власти могут ввести квоты на вывоз зерна и продажи его внутри страны, что не является рыночным методом. Но внутриукраинские цены у нас соответствуют европейским.

"У государства есть все механизмы для накопления необходимых запасов зерна: это Госрезерв, Аграрный фонд, но нет дополнительных финансов в госбюджете, и они вряд ли появятся, – продолжил анализировать ситуацию Олег Пендзин. – Поэтому, сколько бы мы не говорили о необходимости накопления запасов зерна, его не будет. Не менее важный фактор – человеческий. Нынешний высокий госчиновник живет сегодняшним днем. Что будет в 2024 году, его не волнует, возможно, уже его не будет на этой должности. Поэтому искать понимания у них бесполезно.

Но даже если Кабмин, предположим, найдет деньги и закупит дополнительное зерно, возникает вопрос: а не разворуют ли его? Такие факты уже расследуются. Скорее всего будет так: при необходимости, власти, как и ранее, просто закупят зерно за рубежом по высоким ценам. То есть за подорожавшую буханку хлеба заплатит из своего кармана рядовой украинец".

Погода в Украине осенью. Прогноз от народного синоптика. Коллаж: Сегодня

Напомним, синоптики прогнозировали ранее неестественно жаркий сентябрь

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