На стороне трех знаков зодиака будут звезды сегодня, — астролог

В то время, как во вторник Близнецы, Девы и Рыбы сталкивались с трудностями, сегодня звезды принесут удачу Львам, Стрельцам и Козерогам. Подробнее о том, что ждет представителей этих знаков зодиака в среду, 16 сентября, расскажут Українські Новини.

Лев

Львов ждет благоприятный период для финансовых дел, также удачными будут крупные приобретения. Кроме того, для достижения намеченных целей представителям знака не придется затрачивать много усилий, все будет складываться как нельзя лучше. В этот день действуйте в рамках установленных правил, новый подход к решениям в среду будет малоэффективным и не сработает правильно. Львы могут рассчитывать на развитие существующих отношений, не исключены новые знакомства.

Стрелец

Стрельцов ждет наполненный интересными событиями день. В это время следует прислушиваться к своей интуиции и действовать, исходя из текущих обстоятельств. В среду звезды советуют планировать важные встречи и дела на перспективу, не зацикливайтесь на мелочах. Также не исключены денежные поступления, которыми нужно распорядиться с умом. Не стоит пускать свои деньги на ветер. Лучше спланируйте все покупки на ближайший период.

Козерог

Это будет благоприятный период для начала новых дел и проявления инициативы в работе. В этот день важно определиться с направлением своих действий, четко понимать цели. В этот день важно не лениться и не упустить своего шанса преуспеть. Козерогам в среду стоит с концентрировать свое внимание на первоочередных задачах и стараться сделать как можно больше нужных и полезных дел. Вечер проведите активно в компании друзей и близких.

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