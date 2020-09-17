"Слуга народа" Гришина пришла в Раду в украшениях на 400 тыс. гривен

Вслед за депутатом Ларисой Билозир, которая на открытии новой сессии Верховной Рады 1 сентября появилась с сумкой Hermеs Kelly стоимостью не менее 10 тыс. долларов, депутат "Слуги народа" Юлия Гришина пришла в ВР с браслетом за 8 тыс. долларов. Об этом сообщает Парламент.ua. Юлия Гришина, которая в партийном списке "Слуги народа" прошла в Раду под номером 133, возглавляет подкомитет по вопросам высшего образования Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций. "На заседание парламента 16 сентября Гришина пришла с узнаваемой сумкой YSL из последней коллекции. Стоимость именно такой в среднем размере и цвете – 2 290 долларов или 64 120 гривен", – сообщает Парламент.ua. Сумка YSL, с которой на заседание Рады пришла Гришина, в онлайн-магазине. Скриншот: Parlament.ua Также на Гришиной был браслет Cartier Love из желтого золота, который стоит 6 тыс. фунтов или 218 тыс. гривен. Браслет Cartier Love на депутате Гришиной. Фото: Parlament.ua Браслет Cartier Love в интернет-магазине. Скриншот: Parlament.ua "На безымянном пальце – сразу несколько колец. Самое большое с камнем очень похоже на кольцо Damiani. Модель лаконичная и не меняется уже много лет. Стоимость такого начинается от 70 тыс. гривен, в зависимости от каратности и чистоты бриллианта", – передает Парламент.ua. Кольцо Damiani в интернет-магазине. Скриншот: Parlament.ua Также сообщается, что 15 сентября Гришина пришла в Раду не только в Cartier, а и с украшением на шее от украинского бренда Guzema. Золотой чокер с шариками стоит около 16 тыс. гривен. Юлия Гришина с браслетом Cartier, кольцом Damiani и чокером от украинского бренда. Фото: Parlament.ua Чокер Guzema, в котором Гришина пришла в ВР. Скриншот: Parlament.ua Официальная зарплата нардепа составляет в среднем 40 тыс. гривен в месяц. Весь "лук" Гришиной, в котором она пришла в ВР, журналисты оценили примерно в 400 тыс. гривен. Как сообщали Українські новини, депутат "Слуги народа" Виктория Кинзбурская пришла в Верховную Раду с сумкой фирмы Prada, стоимостью почти 63 тыс. гривен. Также депутат от "Слуги народа" Роксолана Пидласа пришла в Раду с сумкой Dolce & Gabbana, которая стоит больше 1 тыс. евро.