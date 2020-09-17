"Слуга народа" Гришина пришла в Раду в украшениях на 400 тыс. гривен

Юлия Гришина, которая в партийном списке "Слуги народа" прошла в Раду под номером 133, возглавляет подкомитет по вопросам высшего образования Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций.

"На заседание парламента 16 сентября Гришина пришла с узнаваемой сумкой YSL из последней коллекции. Стоимость именно такой в среднем размере и цвете – 2 290 долларов или 64 120 гривен", – сообщает Парламент.ua.

Сумка YSL, с которой на заседание Рады пришла Гришина, в онлайн-магазине. Скриншот: Parlament.ua

Также на Гришиной был браслет Cartier Love из желтого золота, который стоит 6 тыс. фунтов или 218 тыс. гривен.

Браслет Cartier Love на депутате Гришиной. Фото: Parlament.ua

Браслет Cartier Love в интернет-магазине. Скриншот: Parlament.ua

"На безымянном пальце – сразу несколько колец. Самое большое с камнем очень похоже на кольцо Damiani. Модель лаконичная и не меняется уже много лет. Стоимость такого начинается от 70 тыс. гривен, в зависимости от каратности и чистоты бриллианта", – передает Парламент.ua.

Кольцо Damiani в интернет-магазине. Скриншот: Parlament.ua

Также сообщается, что 15 сентября Гришина пришла в Раду не только в Cartier, а и с украшением на шее от украинского бренда Guzema. Золотой чокер с шариками стоит около 16 тыс. гривен.

Юлия Гришина с браслетом Cartier, кольцом Damiani и чокером от украинского бренда. Фото: Parlament.ua

Чокер Guzema, в котором Гришина пришла в ВР. Скриншот: Parlament.ua

Официальная зарплата нардепа составляет в среднем 40 тыс. гривен в месяц.

Весь "лук" Гришиной, в котором она пришла в ВР, журналисты оценили примерно в 400 тыс. гривен.

Как сообщали Українські новини, депутат "Слуги народа" Виктория Кинзбурская пришла в Верховную Раду с сумкой фирмы Prada, стоимостью почти 63 тыс. гривен.

Также депутат от "Слуги народа" Роксолана Пидласа пришла в Раду с сумкой Dolce & Gabbana, которая стоит больше 1 тыс. евро.

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