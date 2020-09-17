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17 вересня 2020, четвер, 06:30 10
Верховна Рада і партії 2020-09-17T07:30:02+03:00
Українські Новини
"Слуга народу" Гришина прийшла в Раду в прикрасах на 400 тис. гривень

"Слуга народу" Гришина прийшла в Раду в прикрасах на 400 тис. гривень

Александр Савич
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Сумка YSL Гришиної. Фото: Parlament.ua
Сумка YSL Гришиної. Фото: Parlament.ua

Депутат "Слуги народу" Юлія Гришина прийшла в ВР з сумкой Yves Saint Laurent за 2 тис. доларів та браслетом Cartier за 8 тис. доларів. Про це повідомляє Парламент.ua.

Юлія Гришина, яка в партійному списку "Слуги народу" пройшла в Раду під номером 133, очолює підкомітет з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій.

"На засідання парламенту 16 вересня Гришина прийшла з впізнаваною сумкою YSL з останньої колекції. Вартість саме такої в середньому розмірі і кольорі - 2 290 доларів або 64 120 гривень", - повідомляє Парламент.ua.

Сумка YSL, з якої на засідання Ради прийшла Гришина, в онлайн-магазині. Скріншот: Parlament.uaСумка YSL, з якої на засідання Ради прийшла Гришина, в онлайн-магазині. Скріншот: Parlament.ua

Також на Гришиній був браслет Cartier Love з жовтого золота, який коштує 6 тис. фунтів або 218 тис. гривень.

Браслет Cartier Love на депутата Гришиной. Фото: Parlament.uaБраслет Cartier Love на депутаті Гришиній. Фото: Parlament.ua

Браслет Cartier Love в інтернет-магазині. Скріншот: Parlament.uaБраслет Cartier Love в інтернет-магазині. Скріншот: Parlament.ua

"На безіменному пальці - відразу кілька кілець. Найбільше з каменем дуже схоже на кільце Damiani. Модель лаконічна і не змінюється вже багато років. Вартість такого починається від 70 тис. гривень, в залежності від каратності і чистоти діаманта", - передає Парламент.ua.

Кільце Damiani в інтернет-магазині. Скріншот: Parlament.uaКільце Damiani в інтернет-магазині. Скріншот: Parlament.ua

Також повідомляється, що 15 вересня Гришина прийшла в Раду не тільки в Cartier, а й з прикрасою на шиї від українського бренду Guzema. Золотий чокер з кульками коштує близько 16 тис. гривень.

Юлія Гришина з браслетом Cartier, кільцем Damiani і чокером від українського бренду. Фото: Parlament.uaЮлія Гришина з браслетом Cartier, кільцем Damiani і чокером від українського бренду. Фото: Parlament.ua

Чокер Guzema, в якому Гришина прийшла в ВР. Скріншот: Parlament.uaЧокер Guzema, в якому Гришина прийшла в ВР. Скріншот: Parlament.ua

Офіційна зарплата нардепа становить в середньому 40 тис. гривень на місяць.

Весь "лук" Гришиной, в якому вона прийшла в ВР, журналісти оцінили приблизно в 400 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, журналістка Ганна Стешенко заявила, що депутат Лариса Білозір на відкритті нової сесії Верховної Ради 1 вересня з'явилася з сумкою Hermеs Kelly вартістю щонайменше 10 тис. доларів.

Раніше депутат від "Слуги народу" Роксолана Підласа прийшла в Раду із сумкою Dolce & Gabbana "Sicily", яка коштує близько 1375 євро.

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