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14 января 2020, вторник, 17:58 39
Верховная Рада и партии 2020-01-14T18:30:02+02:00
Українські Новини
"Слуга народа" Пидласа пришла в Раду с сумкой Dolce & Gabbana за 1375 евро

"Слуга народа" Пидласа пришла в Раду с сумкой Dolce & Gabbana за 1375 евро

Валерия Драгомирова
Рада 9 созыва, Сумка, Dolce & Gabbana, Роксолана Пидласа
Роксолана Пидласа. Фото: Facebook/Анна Стешенко
Роксолана Пидласа. Фото: Facebook/Анна Стешенко

Депутат от "Слуги народа" Роксолана Пидласа пришла в Раду с сумкой Dolce & Gabbana "Sicily", которая стоит около 1375 евро. Об этом написала в Facebook журналистка Анна Стешенко.

Отмечается, что стоимость сумки - средняя зарплата депутата в месяц.

"Сегодня в Раду Пидласа пришла с культовой сумочкой Dolce & Gabbana, Sicily, которую без проблем в Киеве можно купить за 1375 евро или чуть меньше 40 тыс.грн, что является средней з.п. нардепа в месяц", - пишет журналистка.

При этом Пидласа пыталась спрятать логотип на своей сумке.

"Сумка узнаваемая. Очевидно, по этой причине Пидласа попыталась спрятать лого. Но мы бдим, что по фото, правда, не очень понравилось нардепу", - рассказала Стешенко.




Как сообщали Українські Новини, Ляшко бился с Герусом в брендовой куртке за 160 тысяч гривен. 

Ранее министр энергетики Оржель потратил четверть миллиона на командировки за границу.

Кроме того, "Слуга народа" Коваль пришла в Раду сумочкой Gucci за 2650 долларов. 

Тем временем Сюмар пришла в Раду с сумочкой Furla стоимостью в три "минималки".

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