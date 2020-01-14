"Слуга народа" Пидласа пришла в Раду с сумкой Dolce & Gabbana за 1375 евро

Депутат от "Слуги народа" Роксолана Пидласа пришла в Раду с сумкой Dolce & Gabbana "Sicily", которая стоит около 1375 евро. Об этом написала в Facebook журналистка Анна Стешенко.

Отмечается, что стоимость сумки - средняя зарплата депутата в месяц.

"Сегодня в Раду Пидласа пришла с культовой сумочкой Dolce & Gabbana, Sicily, которую без проблем в Киеве можно купить за 1375 евро или чуть меньше 40 тыс.грн, что является средней з.п. нардепа в месяц", - пишет журналистка.

При этом Пидласа пыталась спрятать логотип на своей сумке.

"Сумка узнаваемая. Очевидно, по этой причине Пидласа попыталась спрятать лого. Но мы бдим, что по фото, правда, не очень понравилось нардепу", - рассказала Стешенко.







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