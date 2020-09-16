КС признал неконституционными отдельные положения закона о НАБУ

Конституционный суд признал неконституционными отдельные положения Закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины", в то время как НАБУ просит Венедиктову подписать подозрение депутату "Слуги народа" Юрченко

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.

"Большая палата Конституционного Суда Украины 16 сентября рассмотрела дело по конституционному представлению 50 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины отдельных положений Закона Украины "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" от 14 октября 2014", – говорится в нем.

КС признал отдельные положения Закона не соответствующими Основному Закону, а именно о наделении Президента полномочиями создавать НАБУ, назначать на должность и увольнять директора ведомства, определять трех человек в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора НАБУ.

Также суд признал неконституционным полномочие главы государства определять одного члена комиссии внешнего контроля для проведения независимой оценки эффективности деятельности НАБУ, его операционной и институциональной независимости, утверждать положение о совете общественного контроля и о порядке его формирования.

Кроме того, суд закрыл конституционное производство по делу о проверке на соответствие конституции абзаца первого ч. 1 ст. 1 Закона в части определения НАБУ как "государственного правоохранительного органа".

В то же время суд указал, что Верховная Рада должна безотлагательно привести положения законодательства в соответствие с решением суда.

Как сообщали Українські новини, суд обязал НАБУ допросить Холодницкого.

Также НАБУ расследует попытку покушения на завладение имуществом Приватбанка в особо крупных размерах.

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