подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
16 сентября 2020, среда, 21:21 23
Судебная власть 2020-09-16T21:21:01+03:00
Українські Новини
КС признал неконституционными отдельные положения закона о НАБУ

КС признал неконституционными отдельные положения закона о НАБУ

Александр Савич
Конституционный суд, НАБУ, Национальное антикоррупционное бюро, Национальное антикоррупционное бюро Украины
Конституционный суд Украины признал отдельные положения Закона
Конституционный суд Украины признал отдельные положения Закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" неконституционными. Фото: dostup.pravda.com.ua

Конституционный суд признал неконституционными отдельные положения Закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины", в то время как НАБУ просит Венедиктову подписать подозрение депутату "Слуги народа" Юрченко.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.

"Большая палата Конституционного Суда Украины 16 сентября рассмотрела дело по конституционному представлению 50 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины отдельных положений Закона Украины "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" от 14 октября 2014", – говорится в нем.

КС признал отдельные положения Закона не соответствующими Основному Закону, а именно о наделении Президента полномочиями создавать НАБУ, назначать на должность и увольнять директора ведомства, определять трех человек в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора НАБУ.

Также суд признал неконституционным полномочие главы государства определять одного члена комиссии внешнего контроля для проведения независимой оценки эффективности деятельности НАБУ, его операционной и институциональной независимости, утверждать положение о совете общественного контроля и о порядке его формирования.

Кроме того, суд закрыл конституционное производство по делу о проверке на соответствие конституции абзаца первого ч. 1 ст. 1 Закона в части определения НАБУ как "государственного правоохранительного органа".

В то же время суд указал, что Верховная Рада должна безотлагательно привести положения законодательства в соответствие с решением суда. 

Как сообщали Українські новини, суд обязал НАБУ допросить Холодницкого.

Также НАБУ расследует попытку покушения на завладение имуществом Приватбанка в особо крупных размерах.

Больше новостей о: Конституционный суд НАБУ Национальное антикоррупционное бюро Национальное антикоррупционное бюро Украины

Портнов призывает власти аннулировать подпись Сытн...
Сытник играет на стороне Коломойского, – журналист...
НАБУ вызывает экс-министра экологии Злочевского на...
"Напоить в бане и организовать девчат". НАБУ испол...
КС признал неконституционными отдельные положения закона о НАБУ
Украина просит Беларусь "посадить" хасидов на двухнедельный карантин
Новости
КС признал неконституционными отдельные положения закона о НАБУ 21:21
Израиль возвращает тотальный карантин на еврейский Новый год 21:08
Перед первыми заморозками жара в Украине усилится. Прогноз погоды на 17 сентября 21:00
Пограничники не будут пускать в Украину хасидов, которые сейчас находятся на границе 20:35
Деркач намекнул, что между Шабуниным и послом США Квин, которая старше его на 20 лет, роман 20:10
больше новостей
На карантине украинцы за должали за коммуналку миллиарды. Что будет с долгами 05:45
Украинских пенсионеров ждет сразу несколько повышений: кому и сколько добавят 05:45 Инфографика
В раунде плей-офф Лиги чемпионов УЕФА футболисты киевского "Динамо" сыграют с бельгийским "Гентом" 09:09
Карантин в Украине. Минздрав хочет изменить работу транспорта, школ и детсадов 19:33
Резко похолодает и ударят первые заморозки. Синоптики предупредили о смене погоды 00:00
больше новостей
Лукашенко заявил, что Украина готовит уничтожение Беларуси 19:33
На обслуживание Зеленского расходы бюджета хотят повысить в полтора раза 11:29
На карантине украинцы за должали за коммуналку миллиарды. Что будет с долгами 05:45
Решающий фактор для экономики: западные аналитики указали на серьезную проблему в НБУ 17:32
Андрей Деркач. Скриншот: пресс-конференция
Деркач опубликовал схемы воровства с тарифов и предложил снизить их на треть 15:22
больше новостей
В "оранжевой" зоне отменили ограничение на перевозку пассажиров не более 50% от сидячих мест
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok