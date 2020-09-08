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08 сентября 2020, вторник, 17:16 871
Судебная власть 2020-09-08T17:19:07+03:00
Українські Новини
НАБУ расследует попытку завладения имуществом ПриватБанка

НАБУ расследует попытку завладения имуществом ПриватБанка

Анна Рудык
Приватбанк, НАБУ, Братья Суркисы, Суркисы
Приватбанк
Приватбанк

Национальное антикоррупционное бюро расследует попытку покушения на завладение имуществом ПриватБанка в особо крупных размерах.

Об этом говорится в сообщении Совета общественного контроля НАБУ, передают Українськi Новини.

"Национальное антикоррупционное бюро Украины 4 сентября открыло уголовное производство № 52020000000000566 по факту незавершенного покушения на завладение имуществом ПриватБанка в особо крупных размерах. Среди вероятных фигурантов дела - представители судебной ветви власти, должностные лица Государственной исполнительной службы, сотрудники шести английских компаний, связанных с олигархами Суркисами", - сказано в нем.

Отмечается, что 2 сентября Печерский районный суд Киева под председательством судьи Сергея Вовка удовлетворил иск оффшорных компаний братьев Суркисов к ПриватБанку на 350 млн долларов.

В банке сразу же заявили, что не собираются выплачивать эту сумму Суркисам.

Согласно опубликованному на следующий день тексту решения, суд санкционировал принудительное списание денежных средств и/или арест имущества ПриватБанка при отказе выплаты средств компаниям Суркисов.

В тот же день, 3 сентября, Волк удовлетворил заявления двух британских компаний Суркисов о взыскании с ПриватБанка почти 165 млн долларов.

"Члены Совета общественного контроля осуждают беспрецедентное нарушение процедур со стороны Печерского суда Киева и судьи Сергея Вовка в частности. Совет приветствует открытие дела детективами НАБУ для расследования инцидента и осуществление общественного контроля за проведением данного расследования", - говорится в заявлении.

Как сообщали Українськi Новини, Малюська просит Раду поддержать блокирующий взыскание 10 млрд гривен с Приватбанка законопроект.

Также Приватбанк обжалует решение о принудительном взыскании 10 млрд гривен в пользу Суркисов.

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