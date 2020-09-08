НАБУ расследует попытку завладения имуществом ПриватБанка

Национальное антикоррупционное бюро расследует попытку покушения на завладение имуществом ПриватБанка в особо крупных размерах.

Об этом говорится в сообщении Совета общественного контроля НАБУ, передают Українськi Новини.

"Национальное антикоррупционное бюро Украины 4 сентября открыло уголовное производство № 52020000000000566 по факту незавершенного покушения на завладение имуществом ПриватБанка в особо крупных размерах. Среди вероятных фигурантов дела - представители судебной ветви власти, должностные лица Государственной исполнительной службы, сотрудники шести английских компаний, связанных с олигархами Суркисами", - сказано в нем.

Отмечается, что 2 сентября Печерский районный суд Киева под председательством судьи Сергея Вовка удовлетворил иск оффшорных компаний братьев Суркисов к ПриватБанку на 350 млн долларов.

В банке сразу же заявили, что не собираются выплачивать эту сумму Суркисам.

Согласно опубликованному на следующий день тексту решения, суд санкционировал принудительное списание денежных средств и/или арест имущества ПриватБанка при отказе выплаты средств компаниям Суркисов.

В тот же день, 3 сентября, Волк удовлетворил заявления двух британских компаний Суркисов о взыскании с ПриватБанка почти 165 млн долларов.

"Члены Совета общественного контроля осуждают беспрецедентное нарушение процедур со стороны Печерского суда Киева и судьи Сергея Вовка в частности. Совет приветствует открытие дела детективами НАБУ для расследования инцидента и осуществление общественного контроля за проведением данного расследования", - говорится в заявлении.

Как сообщали Українськi Новини, Малюська просит Раду поддержать блокирующий взыскание 10 млрд гривен с Приватбанка законопроект.

Также Приватбанк обжалует решение о принудительном взыскании 10 млрд гривен в пользу Суркисов.

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