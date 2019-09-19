Рош-ха-Шана или еврейский Новый год, - традиции и обычаи иудаизма

Мы привыкли, что традиционный Новый год в странах Европы и за ее пределами отмечается по всем обычаям и порядкам Григорианского календаря зимой, когда в воздухе витает новогодняя атмосфера, под ногами хрустят хлопья снега, а в доме слышен запах мандарин. Однако, не во всех странах Новый год начинается в зимнюю пору.

Сегодня Українські Новини расскажут о грядущем "Новом годе" или Рош-ха-Шана, который с нетерпением ожидают иудеи всего мира.

"Шана Това!", - услышите вы, если окажетесь в Израиле в промежутке сентября. Ведь именно в этот период евреи отмечают Рош–ха–Шана, или традиционный еврейский Новый год.

Ни для кого не секрет, что иудеи живут не только по традиционному Григорианскому календарю. На территории "Святой земли" жители считают дни по Еврейскому календарю, согласно которому на сегодняшний день в мире 5779 год.

Большинство людей задаются вопросом, почему празднование Нового года в Израиле выпадает именно во время осени?

Согласно преданиям Торы (еврейское писание и закон), на 6 день сотворения мира Всевышний создал человека. Считается, что этот день выпадает на 1-е тишрея (октября), и именно в этот период начинается летоисчисление.

Каждый год Рош-ха-Шана выпадает на разные даты. В 2019 году праздник соблюдается с 29 сентября (элуль) до 1 октября (тишрей).

Подготовка:

Подготовка к Новому году у израильтян по всему миру начинается за месяц до начала, когда необходимо подвести итоги года, примириться с близкими, и разрешить все конфликты.

Само название праздника дословно переводится с иврита, как "Голова года", и помимо самого празднования является также днем Высшего Суда. По еврейской традиции считается, что в этот период определяется приговор на следующий год и евреи ожидают Божественной власти над творениями в новом году.

Канун праздника:

В канун Рош-ха-Шана принято вставать до рассвета для того, чтобы прочитать "Слихот" (специальные молитвы), и завершить "Тшуву" (раскаяние). В этот день принято паститься до полудня, так как считается, что за этот пост человеку прощается треть его грехов.

Накануне Рош-ха-Шана существует традиция расторжения обетов, которые человек не смог выполнить в течение года. Согласно обычаям, необходимо рассказать о расторжении обетов знатоку Торы, который трижды скажет: "Отпускается тебе".

Что готовят к праздничному столу:

Традиционно, у израильтян праздник Рош-ха-Шана ассоциируется с медом и яблоками. Поскольку, это также считается сезоном сбора урожая и ожиданием того, что следующий год пройдет так же "сладко", как и накрыт стол.

Традиционная еда на Рош-ха-Шана. Фото:toldot.ru

Одним из главных блюд считается хала (белый витой хлеб продолговатой формы), который макают в мед, после произношения специальных молитв.

Во время трапезы делается, так называемый, Кидуш (еврейский обряд освящения, производимый над бокалом вина). На праздничном столе обязательно должна присутствовать голова рыбы, при этом говорят: "Дай Бог, чтобы мы стали головой, а не хвостом".

Все продукты, которые находятся на столе во время праздника – считаются символами умножения: гранат, морковь и яблоки.

Трубление в "шофар" и молитвы:

Самая суть Рош-ха-Шана как дня Суда выражается в особой заповеди, относящейся только к этому дню года, - трубление в "шофар". "День трубных звуков" и "день памяти о трубных звуках" — так называется этот день в Торе.

Трубление в "шофар" означает, что в этот день народ Израиля коронует Всевышнего на царство над всей землей -потому что таков общепринятый обычай: о короновании монарха и о восшествии его на престол возвещают трубными звуками. Перед тем, как издать трубный звук, читают следующие слова из Торы: "Ибо Господь, Всевышний Бог, - грозен, Царь великий Он всей земли".

Празднование еврейского Нового года длится 2 дня, каждый из которых идентичен, и все обряды, совершенные в первый день – повторяются во второй.

Рош-ха-Шана у иудеев заканчивается вступлением в новый период, в новый год, который называется "периодом грозных дней".

Шана Това!

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году на празднование Рош-ха-Шана в Умань съехалось около 30 тыс. паломников.