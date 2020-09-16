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  • Черновцы будут просить Кабмин компенсировать городу убытки из-за коронавируса
16 сентября 2020, среда, 21:47 206
Политика 2020-09-16T22:45:10+03:00
Українські Новини
Черновцы будут просить Кабмин компенсировать городу убытки из-за коронавируса

Черновцы будут просить Кабмин компенсировать городу убытки из-за коронавируса

Валерия Драгомирова
Кабмин, Черновцы, убытки от коронавируса
Черновцы. Фото: пресс-служба Офиса Президента
Черновцы. Фото: пресс-служба Офиса Президента

Черновицкий городской совет намерен просить Кабинет Министров компенсировать городу убытки, связанные с коронавирусом.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы горсовета, передают Українськi Новини.

"Обращение с просьбой возместить городу убытки, связанные с ограничениями от введения карантинных мероприятий, поддержали 25 депутатов городского совета. Василий Продан (секретарь Черновицкого городского совета) отметил, что на сегодня убытки составляют около 140 млн гривен, до конца года прогнозируют, что эта сумма будет на уровне 200 млн гривен", - сказано в нем.

Отмечается, что соответствующий проект решения Продан подготовил на заседание сессии. 

Как сообщали Українськi Новини, школы Черновцов начали 1 сентября учебный год в дистанционной форме из-за отнесения города к "красной" зоне эпидемической опасности.

Ранее в Черновцах от коронавируса умер гражданин Италии. У мужчины 1944 года рождения были кардиосклероз, сердечная недостаточность и сахарный диабет. 

Тем временем в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование

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