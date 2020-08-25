В Черновцах от коронавируса умер итальянец

24 августа в Черновцах от коронавируса умер гражданин Италии. Об этом говорится в сообщении Черновицкой облгосадминистрации.

У мужчины 1944 года рождения были кардиосклероз, сердечная недостаточность и сахарный диабет. Последнюю неделю он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Умер в областной больнице.



За минувшие сутки в Черновицкой области зафиксировано пять летальных случаев. У всех умерших были тяжелые двусторонние пневмонии.



Общее количество зарегистрированных летальных исходов от коронавируса на Буковине - 266.



Как сообщали Українські Новини, в Черновцах разрешили работу рынков, детских садов и школ, будучи в "красной зоне" эпидопасности. Однако запрещается работа развлекательных заведений, проведение массовых мероприятий с количеством участников более 20 человек в закрытом помещении.



Также в Черновцах протестовали против карантинных ограничений.



20 августа Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании отнесла Черновцы к "красной" зоне.

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