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25 августа 2020, вторник, 18:10 644
Общество 2020-08-25T18:10:01+03:00
Українські Новини
В Черновцах от коронавируса умер итальянец

В Черновцах от коронавируса умер итальянец

Валерия Драгомирова
Черновцы, Итальянец, Смерть от коронавируса
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

24 августа в Черновцах от коронавируса умер гражданин Италии. Об этом говорится в сообщении Черновицкой облгосадминистрации. 

У мужчины 1944 года рождения были кардиосклероз, сердечная недостаточность и сахарный диабет. Последнюю неделю он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Умер в областной больнице.

За минувшие сутки в Черновицкой области зафиксировано пять летальных случаев. У всех умерших были тяжелые двусторонние пневмонии.

Общее количество зарегистрированных летальных исходов от коронавируса на Буковине - 266.

Как сообщали Українські Новини, в Черновцах разрешили работу рынков, детских садов и школ, будучи в "красной зоне" эпидопасности. Однако запрещается работа развлекательных заведений, проведение массовых мероприятий с количеством участников более 20 человек в закрытом помещении.

Также в Черновцах протестовали против карантинных ограничений

20 августа Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании отнесла Черновцы к "красной" зоне.

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