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16 сентября 2020, среда, 20:10 71
Верховная Рада и партии 2020-09-16T20:45:01+03:00
Українські Новини
Деркач намекнул, что между Шабуниным и послом США Квин, которая старше его на 20 лет, роман

Деркач намекнул, что между Шабуниным и послом США Квин, которая старше его на 20 лет, роман

Александр Савич
Виталий Шабунин, Андрей Деркач, Кристина Квин, Пленки Деркача
Деркач намекнул, что между Шабуниным и Квин роман. Коллаж: Страна
Деркач намекнул, что между Шабуниным и Квин роман. Коллаж: Страна

Вслед за публикацией народным депутатом Андреем Деркачем новых записей разговора экс-вице-президента США Джо Байдена с экс-президентом Украины Петром Порошенко, в которых Байден назвал Трампа "собакой, которая бежит за машиной по дороге", стало известно, что Деркач намекнул на то, что у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина и и.о. посла Соединенных Штатов Америки в Украине Кристины Квин роман. Об этом сообщает Страна.

Комментируя тот факт, что ему отказали в получении американской визы, Деркач заявил, что причиной этому являются личные отношения Шабунина и Квин.

"Оказывается все банально и просто – шерше ля фам. Это была просьба Шабунина Кристине Квин. И оказывается, что отношения Шабунина и Кристины Квин более чем близкие и более чем дружеские", – заявил Деркач.

Отмечается, что Шабунину 35 лет, а Квин – 55.

Также отмечается, что Квин замужем и у нее есть дочь. У Шабунина тоже есть семья: жена и двое детей.

Как сообщали Українські новини, Андрей Деркач обратился в суд с исковым заявлением, требуя признать противоправной бездеятельность Министерства иностранных дел Украины.

Также Деркач обнародовал схему внешнего управления Офисом генерального прокурора.

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