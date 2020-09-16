Деркач намекнул, что между Шабуниным и послом США Квин, которая старше его на 20 лет, роман

Деркач намекнул, что между Шабуниным и Квин роман. Коллаж: Страна

Деркач намекнул, что между Шабуниным и Квин роман. Коллаж: Страна

Комментируя тот факт, что ему отказали в получении американской визы, Деркач заявил, что причиной этому являются личные отношения Шабунина и Квин.

"Оказывается все банально и просто – шерше ля фам. Это была просьба Шабунина Кристине Квин. И оказывается, что отношения Шабунина и Кристины Квин более чем близкие и более чем дружеские", – заявил Деркач.

Отмечается, что Шабунину 35 лет, а Квин – 55.

Также отмечается, что Квин замужем и у нее есть дочь. У Шабунина тоже есть семья: жена и двое детей.

Как сообщали Українські новини, Андрей Деркач обратился в суд с исковым заявлением, требуя признать противоправной бездеятельность Министерства иностранных дел Украины.

Также Деркач обнародовал схему внешнего управления Офисом генерального прокурора.

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