Деркач намекнул, что между Шабуниным и послом США Квин, которая старше его на 20 лет, роман

Вслед за публикацией народным депутатом Андреем Деркачем новых записей разговора экс-вице-президента США Джо Байдена с экс-президентом Украины Петром Порошенко, в которых Байден назвал Трампа "собакой, которая бежит за машиной по дороге", стало известно, что Деркач намекнул на то, что у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина и и.о. посла Соединенных Штатов Америки в Украине Кристины Квин роман. Об этом сообщает Страна. Комментируя тот факт, что ему отказали в получении американской визы, Деркач заявил, что причиной этому являются личные отношения Шабунина и Квин. "Оказывается все банально и просто – шерше ля фам. Это была просьба Шабунина Кристине Квин. И оказывается, что отношения Шабунина и Кристины Квин более чем близкие и более чем дружеские", – заявил Деркач. Отмечается, что Шабунину 35 лет, а Квин – 55. Также отмечается, что Квин замужем и у нее есть дочь. У Шабунина тоже есть семья: жена и двое детей. Как сообщали Українські новини, Андрей Деркач обратился в суд с исковым заявлением, требуя признать противоправной бездеятельность Министерства иностранных дел Украины. Также Деркач обнародовал схему внешнего управления Офисом генерального прокурора.