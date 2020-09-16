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16 сентября 2020, среда, 15:36 707 Документ
Политика 2020-09-16T15:38:00+03:00
Українські Новини
Деркач и Кулик обнародовали схему внешнего управления Офисом генерального прокурора

Деркач и Кулик обнародовали схему внешнего управления Офисом генерального прокурора

Валерия Драгомирова
Офис Генерального прокурора Украины. Фото: 5.ua
Офис Генерального прокурора Украины. Фото: 5.ua

Народный депутат Андрей Деркач и старший группы прокуроров ГПУ по расследованию экономических преступлений режима Януковича в 2016-2019 гг. Константин Кулик на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" опубликовали данные, каким образом осуществлялся контроль над Офисом генпрокурора и осваивались деньги украинских и американских налогоплательщиков.

По словам Кулика, Генпрокуратуре была навязана так называемая реформа оптимизации и переаттестации ее сотрудников, которую активно начали реализовывать при Руслане Рябошапке. Исполнителем программы переаттестации стала Международная организация развития права в Украине (IDLO).

"Ключевая задача – оттестировать ГПУ так, чтобы в руководстве остались только нужные им люди. Дикость подхода наших реформаторов, видимо, испугала даже саму ИДЛО, успешно прошедшую освоение средств в Афганистане. Поэтому IDLO будучи нанятой на подряд реформирования, лично реформой не занималась. А отдала на субподряд. За деньги международной технической помощи Украине, IDLO заключила договор с ООО "Сайметрикс-Украина", – сообщил Кулик.

По данным Кулика, сумма финансирования проект реформирования органов прокуратуры – 7 млн 380 тыс. долларов США. При этом, реформой генпрокуратуры занималась компания, которая сегодня продает бананы на базаре в Киевской области.

"Как только тесты были проведены, генпрокурор Рябошапка уничтожил всю документацию (подробнее об этом расскажу чуть позже), а кампания сменила владельца с основным видом деятельности: "Розничная торговля вне магазинов". Торговля в палатках и на базаре. 7 февраля 2020 года по поручению Офиса генерального прокурора, было уничтожено 449 кг материалов аттестации прокуроров и следователей Генеральной прокуратуры", – сказал Кулик.

По его словам, есть все основания считать компанию ООО "Сайметрикс-Украина" фирмой, созданной под единую задачу, которая на практике использовалась как инструмент для вывода средств материально-технической помощи США.

"Тесты проходили "нужные" люди. Все, кто в когорту лояльных к западным партнерам не входил, а также те, кто не был вхож в схемы – шли на тест по общему принципу. И естественно тест не проходили, потому что он составлен так, что человеку со здоровой логикой, пройти невозможно. Таким образом извне разваливали Генеральную прокуратуру", – заявил Кулик.

Андрей Деркач подчеркнул, что все сказанное Куликом уже давно перестало казаться "теорией заговора".

"Хочу обратить ваше внимание, что на днях в сеть попало письмо директора департамента по правоохранительным вопросам посольства США Стефани Холмс Генеральному прокурору Ирине Венедиктовой, в котором она предоставляет список "независимых в кавычках экспертов", которые войдут в кадровые комиссии по отбору украинских прокуроров, а также напоминает об указаниях временно поверенной в делах США в Украине Кристины Квин, беспрекословно соблюдать прописанный за океаном сценарий так называемой реформы органов прокуратуры Украины", – отметил Деркач.

По словам нардепа, из этой истории два вывода: первое–  внешнее управление полностью разрушает правоохранительную систему Украины; второе – часть опытных и квалифицированных специалистов, которые работали на Украину, а не на заокеанских хозяев, были выброшены из профессии.

"В связи с этим мы передаем в правоохранительные органы имеющиеся у нас документы, а незаконно уволенным следователям прокурорам предлагаем защитить в суде свое право служить народу Украины, используя имеющиеся у нас материалы", – резюмировал Деркач.


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