Деркач подал в суд на бездеятельность украинского МИДа

Народный депутат Андрей Деркач обратился в суд с исковым заявлением, требуя признать противоправной бездеятельность Министерства иностранных дел Украины. Об этом он заявил на пресс-конференции в "Интерфакс-Украина", посвященной новым фактам разоблачения международной коррупции и внешнего управления Украиной.

"Сегодня я обращаюсь с исковым заявлением в суд с требованием признать противоправной бездеятельность Министерства иностранных дел и требую обязать МИД внести официальное заявление (ноту) о недопустимости вмешательства отдельных лиц посольства США во внутренние дела Украины", – заявил Деркач.

По словам нардепа, им были выявлены факты внешнего управления Украиной, нарушения отдельными должностными лицами посольства США государственного суверенитета Украины, раскрытие фактов тайны досудебного расследования посольству США и управления действиями независимого государственного правоохранительного органа – НАБУ, систематическое незаконное вмешательство в деятельность Генерального прокурора Украины и Офиса генерального прокурора должностными лицами посольства США.

"Все это является нарушением международных законов и сопровождается постоянными скандалами", – отметил Деркач.

Как сообщалось ранее, Андрей Деркач на своей пресс-конференции обнародовал письмо директора департамента по правоохранительным вопросам посольства США Стефани Холмс Генеральному прокурору Ирине Венедиктовой, в котором она предоставляла список экспертов, которые войдут в кадровые комиссии по отбору украинских прокуроров.

Также Деркач уже обращался в правоохранительные органы по факту хищения средств международной технической помощи и вмешательства в деятельность работника правоохранительного органа. На данный момент уже есть решение суда, которым обязывают Офис Генерального прокурора Украины внести ведомости в Единый реестр досудебных расследований и начать производство.

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