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16 вересня 2020, середа, 20:10 6
Верховна Рада і партії 2020-09-16T21:29:19+03:00
Українські Новини
Деркач натякнув, що між Шабуніним та послом США Квін, яка старша за нього на 20 років, роман

Деркач натякнув, що між Шабуніним та послом США Квін, яка старша за нього на 20 років, роман

Александр Савич
Віталій Шабунін, Андрій Деркач, Плівки Деркача, Христина Квін
Деркач натякнув, що між Шабуніним та Квін роман. Колаж: Страна
Деркач натякнув, що між Шабуніним та Квін роман. Колаж: Страна

Слідом за публікацією народним депутатом Андрієм Деркачем нових записів розмови ексвіце-президента США Джо Байдена з експрезидентом України Петром Порошенко, в яких Байден назвав Трампа "собакою, яка біжить за машиною по дорозі", стало відомо, що Деркач натякнув на те, що у глави Центру протидії корупції Віталія Шабуніна та в.о. посла Сполучених Штатів Америки в Україні Христини Квін роман. Про це повідомляє Страна.

Коментуючи той факт, що йому відмовили в отриманні американської візи, Деркач заявив, що причиною цього є особисті відносини Шабуніна та Квін.

"Виявляється все банально і просто - шерше ля фам. Це було прохання Шабуніна Христині Квін. І виявляється, що відносини Шабуніна та Христини Квін більш ніж близькі і більш ніж дружні", - заявив Деркач.

Відзначається, що Шабунін 35 років, а Квін - 55.

Також наголошується, що Квін заміжня і у неї є дочка. У Шабуніна теж є сім'я: дружина і двоє дітей.

Як повідомляли Українські новини, Деркач звернувся до суду з позовною заявою, вимагаючи визнати протиправною бездіяльність Міністерства закордонних справ України.

Також Деркач і старший групи прокурорів ГПУ з розслідування економічних злочинів режиму Януковича в 2016-2019 рр. Костянтин Кулик на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" опублікували дані, яким чином здійснювався контроль над Офісом генпрокурора та освоювалися гроші українських і американських платників податків.

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