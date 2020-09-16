Деркач натякнув, що між Шабуніним та послом США Квін, яка старша за нього на 20 років, роман

Деркач натякнув, що між Шабуніним та Квін роман. Колаж: Страна

Деркач натякнув, що між Шабуніним та Квін роман. Колаж: Страна

Слідом за публікацією народним депутатом Андрієм Деркачем нових записів розмови ексвіце-президента США Джо Байдена з експрезидентом України Петром Порошенко , в яких Байден назвав Трампа "собакою, яка біжить за машиною по дорозі", стало відомо, що Деркач натякнув на те, що у глави Центру протидії корупції Віталія Шабуніна та в.о. посла Сполучених Штатів Америки в Україні Христини Квін роман. Про це повідомляє Страна.

Коментуючи той факт, що йому відмовили в отриманні американської візи, Деркач заявив, що причиною цього є особисті відносини Шабуніна та Квін.

"Виявляється все банально і просто - шерше ля фам. Це було прохання Шабуніна Христині Квін. І виявляється, що відносини Шабуніна та Христини Квін більш ніж близькі і більш ніж дружні", - заявив Деркач.

Відзначається, що Шабунін 35 років, а Квін - 55.

Також наголошується, що Квін заміжня і у неї є дочка. У Шабуніна теж є сім'я: дружина і двоє дітей.

Як повідомляли Українські новини, Деркач звернувся до суду з позовною заявою, вимагаючи визнати протиправною бездіяльність Міністерства закордонних справ України.

Також Деркач і старший групи прокурорів ГПУ з розслідування економічних злочинів режиму Януковича в 2016-2019 рр. Костянтин Кулик на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" опублікували дані, яким чином здійснювався контроль над Офісом генпрокурора та освоювалися гроші українських і американських платників податків.

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