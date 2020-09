Решающий фактор для экономики: западные аналитики указали на серьезную проблему в НБУ

Успешная реформа в банковском секторе Украины, обеспечившая независимость центрального банка страны (НБУ), начала откатываться.

Об этом написало издание The Medium в статье "The only successful Ukrainian reform is rolled back", сообщил веб-сайт телевизионного канала 112 Украина.

Издание указало на действия Международного валютного фонда (МВФ), который отказался направить в Киев своих представителей, чтобы согласовать предоставление нового транша, необходимого для наполнения госбюджета, пострадавшего от падения валового внутреннего продукта (ВВП) более чем на 6%. Ситуацию усложняет и коррупция, которая, по мнению авторов материала, способствовала разрыву в бюджете на 300 млрд гривен (почти 30% бюджета).

При этом сотрудничество с МВФ не помешало руководству страны уволить главу Национального банка Украины (НБУ) Якова Смолия. Он отправился в отставку, утверждая, что на него осуществляли давление.

Должность руководителя регулятора занял Кирилл Шевченко. Он пообещал сохранить независимость НБУ, но не смог этого обеспечить - начали проявляться признаки зависимости Шевченко от политических игроков. При этом, как говорится в статье, факты из его прошлого могут сделать его "подверженным влиянию политических игроков".

В качестве примере авторы приводят участие Кирилла Шевченко в деятельности "Терра банк". Отмечается, что он якобы "вывозил большие суммы денег за границу для себя и партнеров и подделывал протоколы заседаний наблюдательного совета". В середине 2014 года крупные клиенты сняли со счетов банка более 100 млн гривен, затем Шевченко с женой соучредителя Вадима Копылова Мариной Ленинг и несколькими клиентами снял еще 100 млн. Летом 2014 года наблюдательный совет лишил Шевченко полномочий. Он сам избежал ответственности, при этом некоторые участники "схемы" были задержаны.

Затем Шевченко избрали в правление АБ "Укргазбанк", он стал председателем его правления и как написало издание: "…запустил еще одну схему вывода средств с привлечением нескольких лиц из правления "Украгазбанка". Было проведено 40 переводов на суммы от 10 до 14 млн гривен на счета физлиц в качестве вознаграждения за услуги, которые они фактически не оказывали".

Также издание упоминает тот факт, что при вступлении на пост руководителя НБУ Шевченко "забыл указать" около 100 млн гривен активов и более 3 млн на счетах швейцарской компании Lombard Odier and Co LTD.

Все упомянутые моменты могут стать проблемой для Шевченко, и некоторые его решения начали подтверждать наличие проблемы. Речь идет о назначении членом совета НБУ экс-соратника Януковича Василия Горбаля, который учился с руководителем Офиса Президента Украины Андреем Ермаком.

"Член правления НБУ Рожкова, которая отвечала за реформу, является первой в очереди на увольнение. Глава Совета НБУ Данилишин, который давил на Смолия, требуя от него печатать деньги, определяет политику НБУ. Партнеры олигарха Коломойского выигрывают судебные тяжбы по "ПриватБанку", - рассказали о последних проблемах в НБУ авторы статьи.

Упоминаются также слухи о назначении приближенной к олигарху Игорю Коломойскому Елены Щербаковой на пост члена правления НБУ.

"Иностранные инвесторы это видят, продают облигации украинского правительства и уходят с рынка, треть из них уже ушла. (…) Независимость НБУ является решающим фактором поддержания стабильности валюты, стимулирования развития банковского сектора и поддержания состояния экономики. Важно закрепить эту независимость как в законодательстве, так и в личности главы НБУ, обеспечив отсутствие политического вмешательства или давления", - отметили в материале.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости