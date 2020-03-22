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22 марта 2020, воскресенье, 14:39 1548
Общество 2020-03-22T14:41:09+02:00
Українські Новини
Причина коронавируса — однополые браки, — Филарет

Причина коронавируса — однополые браки, — Филарет

Кира Молчанова
Гомосексуализм, УПЦ КП, Филарет, Коронавирус, коронавирус в Украине

Глава УПЦ КП считает, что однополые браки стали причиной распространения коронавируса, которым в мире по состоянию на сегодня больны 304 544 человек. Об этом он сообщил в интервью 4 каналу.

"Я имею в виду, прежде всего, однополые браки. И это причина коронавируса. Бог сжег Содом и Гоморру", — сказал он.

Патриарх считает, что пандемия коронавируса стала наказанием за греховность, в частности, гомосексуализм.

Также Филарет настаивает на том, что причастие в храмах на время карантина прекращать не будут. Он полагает, что священные таинства не могут поспособствовать распространению инфекции.

"Сейчас идет дискуссия, можно ли причащаться из одной ложки. Я задаю вопрос: "Вы верите, что это кровь и тело Иисуса Христа? Если вы не верите, то не причащайтесь. А если верите, то разве от Христа можно получить эти вирусы?", – подчеркнул он.

Как сообщали Українські Новини, 21 марта в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья поступило 81 сообщение о подозрении на коронавирусную инфекцию.

Тем временем, вслед за Донецкой, Харьковской и Тернопольской областями режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса ввел Киев.

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